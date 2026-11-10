Набор инструмента шарнирно-губцевого Knipex KN-002012 (3 предмета)
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 150 руб.
В наличии
Код товара: 348984
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16 150 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
34х17х4
Вес, кг.
1.14
Описание товара Набор инструмента шарнирно-губцевого Knipex KN-002012 (3 предмета)
Набор инструментов Knipex 00 20 12, диэлектрический, 3 предмета, KN-002012. Плоскогубцы с двухцветными многокомпонентными чехлами ручек. Инструменты в упаковке из пластика глубокой штамповки с прозрачной крышкой. Набор инструментов электроизолированных: Плоскогубцы комбинированные 1 шт 180 мм, Плоские круглогубцы с режущими кромками 1 шт 200 мм, Кусачки боковые 1шт 160 мм. Вес 960 г
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Набор инструментов Knipex 00 20 12, диэлектрический, 3 предмета, KN-002012. Плоскогубцы с двухцветными многокомпонентными чехлами ручек. Инструменты в упаковке из пластика глубокой штамповки с прозрачной крышкой. Набор инструментов электроизолированных: Плоскогубцы комбинированные 1 шт 180 мм, Плоские круглогубцы с режущими кромками 1 шт 200 мм, Кусачки боковые 1шт 160 мм. Вес 960 г
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Набор инструмента шарнирно-губцевого Knipex KN-002012 (3 предмета) - этот товар вы можете купить по цене 16150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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