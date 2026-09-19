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Набор инструмента шарнирно-губцевого КВТ НИИ-03 (3 предмета) купить с доставкой в Москве
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Набор инструмента шарнирно-губцевого КВТ НИИ-03 (3 предмета)

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Набор инструмента шарнирно-губцевого КВТ НИИ-03 (3 предмета) - фото 1
Набор инструмента шарнирно-губцевого КВТ НИИ-03 (3 предмета) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
  • Набор инструмента шарнирно-губцевого КВТ НИИ-03 (3 предмета) - фото 1
  • Набор инструмента шарнирно-губцевого КВТ НИИ-03 (3 предмета) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 348983
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Характеристики

Бренд
КВТ
Тип товара
Набор инструментов
Размеры в упаковке, см
21х18х3
Вес, г.
500

Описание товара Набор инструмента шарнирно-губцевого КВТ НИИ-03 (3 предмета)

Набор диэлектрического инструмента электрика, 3 предмета, серия «ЭКСПЕРТ». Модель товара : НИИ-03. Для работы под напряжением до 1000 В. Состав набора: диэлектрические бокорезы 160 мм, диэлектрические пассатижи 160 мм, диэлектрические длинногубцы 160 мм. Дополнительная индукционная закалка режущих кромок. Твердость HRC 60. Материал рабочей части: хром-ванадиевая сталь. Обработка поверхности: матовое никелирование. Материал рукояток: двухслойная диэлектрическая пластизоль. Внутренняя изоляция – желтого цвета, внешний слой изоляции – красного цвета. Упаковка: тканевый водозащитный кофр. Габариты упаковки: 205x185x40 мм. Вес набора: 830 г

Отзывы о товаре Набор инструмента шарнирно-губцевого КВТ НИИ-03 (3 предмета)




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Характеристики
Бренд
КВТ
Тип товара
Набор инструментов
Описание
Набор диэлектрического инструмента электрика, 3 предмета, серия «ЭКСПЕРТ». Модель товара : НИИ-03. Для работы под напряжением до 1000 В. Состав набора: диэлектрические бокорезы 160 мм, диэлектрические пассатижи 160 мм, диэлектрические длинногубцы 160 мм. Дополнительная индукционная закалка режущих кромок. Твердость HRC 60. Материал рабочей части: хром-ванадиевая сталь. Обработка поверхности: матовое никелирование. Материал рукояток: двухслойная диэлектрическая пластизоль. Внутренняя изоляция – желтого цвета, внешний слой изоляции – красного цвета. Упаковка: тканевый водозащитный кофр. Габариты упаковки: 205x185x40 мм. Вес набора: 830 г
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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