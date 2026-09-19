Набор инструмента шарнирно-губцевого КВТ НИИ-03 (3 предмета)
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Характеристики
Описание товара Набор инструмента шарнирно-губцевого КВТ НИИ-03 (3 предмета)
Набор диэлектрического инструмента электрика, 3 предмета, серия «ЭКСПЕРТ». Модель товара : НИИ-03. Для работы под напряжением до 1000 В. Состав набора: диэлектрические бокорезы 160 мм, диэлектрические пассатижи 160 мм, диэлектрические длинногубцы 160 мм. Дополнительная индукционная закалка режущих кромок. Твердость HRC 60. Материал рабочей части: хром-ванадиевая сталь. Обработка поверхности: матовое никелирование. Материал рукояток: двухслойная диэлектрическая пластизоль. Внутренняя изоляция – желтого цвета, внешний слой изоляции – красного цвета. Упаковка: тканевый водозащитный кофр. Габариты упаковки: 205x185x40 мм. Вес набора: 830 г
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