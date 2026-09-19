Набор бит и торцевых головок Gross 11599 (48 предметов)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Набор бит и торцевых головок Gross 11599 (48 предметов)
Отвертка с набором бит и торцевых головок Gross 11599, с гибким приводом, 48 предметов из стали CrMo, рассчитана на осуществление точных работ. С ее помощью можно отремонтировать очки, игрушки, портативную и бытовую технику и т.д. К отвертке прилагаются выдвижной стержень и гибкий удлинитель, позволяющие работать с мелкими деталями в углублениях и труднодоступных местах.
Преимущества
- Насадки изготовлены из стали CrMo и закалены до твердости 54-56 HRC, что обеспечивает их износостойкость и долговечность.
- Реверсивный механизм значительно повышает скорость работы.
- Вращающийся затыльник обеспечивает более удобную работу с микровинтами.
- Намагниченные биты позволяют легко доставать металлический крепеж из углублений и насаживать его одной рукой.
- Отверткой комфортно работать за счет эргономичной двухкомпонентной рукоятки.
- Пластиковый жесткий кейс с защелкой позволяет с удобством транспортировать и безопасно хранить набор.
Смотрите также: Аппараты для сварки труб, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Мультитулы, Наборы инструментов, Обдирочный инструмент, Паяльники, Системы хранения и транспортировки, Столярно-слесарный инструмент, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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Отвертка с набором бит и торцевых головок Gross 11599, с гибким приводом, 48 предметов из стали CrMo, рассчитана на осуществление точных работ. С ее помощью можно отремонтировать очки, игрушки, портативную и бытовую технику и т.д. К отвертке прилагаются выдвижной стержень и гибкий удлинитель, позволяющие работать с мелкими деталями в углублениях и труднодоступных местах.
Преимущества
- Насадки изготовлены из стали CrMo и закалены до твердости 54-56 HRC, что обеспечивает их износостойкость и долговечность.
- Реверсивный механизм значительно повышает скорость работы.
- Вращающийся затыльник обеспечивает более удобную работу с микровинтами.
- Намагниченные биты позволяют легко доставать металлический крепеж из углублений и насаживать его одной рукой.
- Отверткой комфортно работать за счет эргономичной двухкомпонентной рукоятки.
- Пластиковый жесткий кейс с защелкой позволяет с удобством транспортировать и безопасно хранить набор.
Смотрите также: Аппараты для сварки труб, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Мультитулы, Наборы инструментов, Обдирочный инструмент, Паяльники, Системы хранения и транспортировки, Столярно-слесарный инструмент, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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