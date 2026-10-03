Ножовка для дереву Kraftool KraftMax Laminator 15225-50
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Характеристики
Тип товара
Ножовки
Материал полотна
инструментальная сталь
Материал рукояти
двухкомпонентная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 420 руб.
В наличии
Код товара: 347863
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Загружаем...
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Загружаем...
1 420 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ножовки
Длина лезвия, мм
500 мм
Материал полотна
инструментальная сталь
Материал рукояти
двухкомпонентная
Складное полотно
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х13х3
Вес, г.
435
Описание товара Ножовка для дереву Kraftool KraftMax Laminator 15225-50
Предназначена для распила заготовок из особотвердых пород древесины, фанеры, ДСП, МДФ и ламината. Профессиональные ножовки по дереву KRAFTOOL KraftMax изготовлены по шведской технологии из высококачественной стали марки SK5 с импульсной закалкой зубьев. Оснащены специальной эргономичной рукояткой, обеспечивают наилучшее качество работ и рассчитаны на длительную интенсивную эксплуатацию. Полотно изготовлено из высококачественной стали марки SK5.
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Бренд
Тип товара
Ножовки
Длина лезвия, мм
500 мм
Материал полотна
инструментальная сталь
Материал рукояти
двухкомпонентная
Складное полотно
нет
Страна производитель
Китай
Предназначена для распила заготовок из особотвердых пород древесины, фанеры, ДСП, МДФ и ламината. Профессиональные ножовки по дереву KRAFTOOL KraftMax изготовлены по шведской технологии из высококачественной стали марки SK5 с импульсной закалкой зубьев. Оснащены специальной эргономичной рукояткой, обеспечивают наилучшее качество работ и рассчитаны на длительную интенсивную эксплуатацию. Полотно изготовлено из высококачественной стали марки SK5.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ножовка для дереву Kraftool KraftMax Laminator 15225-50 - стоимость товара 1420 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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