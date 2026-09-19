Станция насосная Grundfos JP 3-42 PT-H 99463874
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Характеристики
Описание товара Станция насосная Grundfos JP 3-42 PT-H 99463874
Насосные станции Grundfos – это надежные и эффективные решения для обеспечения водоснабжения в вашем доме или на производственном объекте. Характеризующиеся компактными габаритами, ширина которых составляет 28,4 см и высота – 57,6 см, данные устройства не займут много места и отлично впишутся в любое пространство. С весом всего 19 кг, насосные станции Grundfos удобны как в установке, так и в обслуживании. Обладая потребляемой мощностью 720 Вт, эти насосы обеспечивают максимальный напор до 39 метров, что делает их идеальными для подъема воды на значительные высоты. С объемом гидробака 20 литров, станция гарантирует стабильное давление воды в системе, что способствует комфорту использования. Произведенные в Дании, насосные станции Grundfos сочетают в себе высочайшие стандарты качества и долговечность. Grundfos, будучи авторитетным брендом в области водных технологий, предлагает решения, встроенные инновациями и передовыми технологиями, чтобы обеспечить вам спокойствие и уверенность в бесперебойной работе системы водоснабжения.
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Смотрите также: Насосы, 63 л/мин, Насосная станция, Зубр, Бренды, Потребляемая мощность, Максимальный напор, Объем гидробака, Пропускная способность
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