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Триммер бензиновый Hammer MTK520C купить с доставкой в Москве
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Триммер бензиновый Hammer MTK520C

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Триммер бензиновый Hammer MTK520C - фото 1
Триммер бензиновый Hammer MTK520C - фото 2
Триммер бензиновый Hammer MTK520C - фото 3
Триммер бензиновый Hammer MTK520C - фото 4
Триммер бензиновый Hammer MTK520C - фото 5
Триммер бензиновый Hammer MTK520C - фото 6
Триммер бензиновый Hammer MTK520C - фото 7
Триммер бензиновый Hammer MTK520C - фото 8
Триммер бензиновый Hammer MTK520C - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер садовый бензиновый
  • Триммер бензиновый Hammer MTK520C - фото 1
  • Триммер бензиновый Hammer MTK520C - фото 2
  • Триммер бензиновый Hammer MTK520C - фото 3
  • Триммер бензиновый Hammer MTK520C - фото 4
  • Триммер бензиновый Hammer MTK520C - фото 5
  • Триммер бензиновый Hammer MTK520C - фото 6
  • Триммер бензиновый Hammer MTK520C - фото 7
  • Триммер бензиновый Hammer MTK520C - фото 8
  • Триммер бензиновый Hammer MTK520C - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
15 240 руб.  19 054 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 347469
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Характеристики

Бренд
HAMMER
Тип товара
Триммер садовый бензиновый
Размеры в упаковке, см
33х32х25
Вес, кг.
10.1

Описание товара Триммер бензиновый Hammer MTK520C

Представленаня модель мотокосы работает от бензинового двухтактного двигателя мощностью 2.1 л.с. Отлично подойдет для интенсивного использования на участках с большой площадью. Бензиновый двигатель обеспечивает автономность от источников питания, а также высокую эффективность. Мотокоса может использовать как леску, так и нож или диск. Ширина скашивания с леской составляет 460 мм, диск или нож обеспечивает ширину скашивания 225 мм. Имеется регулировка высоты и угла наклона рукоятки для удобства пользования, а все органы управления вынесены на рукоятку. Для гашения вибарции предусмотрены резиновые буферы в штанге. Кроме этого, данная модель обладает легким запуском, поэтому для запуска двигателя необходимо приложить в 2 раза меньше усилий. Уровень шума при работе устройства не превышает 98 дБ.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг

Отзывы о товаре Триммер бензиновый Hammer MTK520C




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
HAMMER
Тип товара
Триммер садовый бензиновый
Описание
Представленаня модель мотокосы работает от бензинового двухтактного двигателя мощностью 2.1 л.с. Отлично подойдет для интенсивного использования на участках с большой площадью. Бензиновый двигатель обеспечивает автономность от источников питания, а также высокую эффективность. Мотокоса может использовать как леску, так и нож или диск. Ширина скашивания с леской составляет 460 мм, диск или нож обеспечивает ширину скашивания 225 мм. Имеется регулировка высоты и угла наклона рукоятки для удобства пользования, а все органы управления вынесены на рукоятку. Для гашения вибарции предусмотрены резиновые буферы в штанге. Кроме этого, данная модель обладает легким запуском, поэтому для запуска двигателя необходимо приложить в 2 раза меньше усилий. Уровень шума при работе устройства не превышает 98 дБ.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
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Доставка
Отзывы


Триммер бензиновый Hammer MTK520C - по цене 15240 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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