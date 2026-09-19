Триммер бензиновый Hammer MTK520C
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Характеристики
Описание товара Триммер бензиновый Hammer MTK520C
Представленаня модель мотокосы работает от бензинового двухтактного двигателя мощностью 2.1 л.с. Отлично подойдет для интенсивного использования на участках с большой площадью. Бензиновый двигатель обеспечивает автономность от источников питания, а также высокую эффективность. Мотокоса может использовать как леску, так и нож или диск. Ширина скашивания с леской составляет 460 мм, диск или нож обеспечивает ширину скашивания 225 мм. Имеется регулировка высоты и угла наклона рукоятки для удобства пользования, а все органы управления вынесены на рукоятку. Для гашения вибарции предусмотрены резиновые буферы в штанге. Кроме этого, данная модель обладает легким запуском, поэтому для запуска двигателя необходимо приложить в 2 раза меньше усилий. Уровень шума при работе устройства не превышает 98 дБ.
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
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