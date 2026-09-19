Детектор металла и проводки ADA Wall Scanner 50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Детекторы
Комплектация
детектор, инструкция, упаковка
Макс. глубина обнаружения, мм
50
Обнаруживаемые материалы
черные и цветные металлы, проводка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 346668
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Детекторы
Источники питания
батарейки
Комплектация
детектор, инструкция, упаковка
Макс. глубина обнаружения, мм
50
Обнаруживаемые материалы
черные и цветные металлы, проводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х13х3
Вес, г.
100
Описание товара Детектор металла и проводки ADA Wall Scanner 50
Детектор проводки ADA Wall Scanner 50 А00506 пригодится при проведении строительных и ремонтных работ. С его помощью можно обнаружить металлы (арматуру, профиль для гипсокартона), скрытую электрическую проводку или электрическое напряжение в диапазоне 70-600 В. Прибор позволяет регулировать уровень чувствительности во избежание случайного срабатывания детектора, а также для увеличения его точности. При находке металлических предметов срабатывают звуковой и световой сигналы.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Детекторы
Источники питания
батарейки
Комплектация
детектор, инструкция, упаковка
Макс. глубина обнаружения, мм
50
Обнаруживаемые материалы
черные и цветные металлы, проводка
Страна производитель
Китай
Детектор проводки ADA Wall Scanner 50 А00506 пригодится при проведении строительных и ремонтных работ. С его помощью можно обнаружить металлы (арматуру, профиль для гипсокартона), скрытую электрическую проводку или электрическое напряжение в диапазоне 70-600 В. Прибор позволяет регулировать уровень чувствительности во избежание случайного срабатывания детектора, а также для увеличения его точности. При находке металлических предметов срабатывают звуковой и световой сигналы.
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