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Кулер-водораздатчик настольный Sonnen TS-01, 1 кран (без нагрева и охлаждения) купить с доставкой в Москве
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Кулер-водораздатчик настольный Sonnen TS-01, 1 кран (без нагрева и охлаждения)

2 Отзывы
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Водораздатчик-кулер БЕЗ НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN TS-01, настольный, 1 кран, белый, 452417 - фото 1
Водораздатчик-кулер БЕЗ НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN TS-01, настольный, 1 кран, белый, 452417 - фото 2
Водораздатчик-кулер БЕЗ НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN TS-01, настольный, 1 кран, белый, 452417 - фото 3
Водораздатчик-кулер БЕЗ НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN TS-01, настольный, 1 кран, белый, 452417 - фото 4
Водораздатчик-кулер БЕЗ НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN TS-01, настольный, 1 кран, белый, 452417 - фото 5
Водораздатчик-кулер БЕЗ НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN TS-01, настольный, 1 кран, белый, 452417 - фото 6
Водораздатчик-кулер БЕЗ НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN TS-01, настольный, 1 кран, белый, 452417 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулеры для воды
  • Водораздатчик-кулер БЕЗ НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN TS-01, настольный, 1 кран, белый, 452417 - фото 1
  • Водораздатчик-кулер БЕЗ НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN TS-01, настольный, 1 кран, белый, 452417 - фото 2
  • Водораздатчик-кулер БЕЗ НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN TS-01, настольный, 1 кран, белый, 452417 - фото 3
  • Водораздатчик-кулер БЕЗ НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN TS-01, настольный, 1 кран, белый, 452417 - фото 4
  • Водораздатчик-кулер БЕЗ НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN TS-01, настольный, 1 кран, белый, 452417 - фото 5
  • Водораздатчик-кулер БЕЗ НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN TS-01, настольный, 1 кран, белый, 452417 - фото 6
  • Водораздатчик-кулер БЕЗ НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN TS-01, настольный, 1 кран, белый, 452417 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 346436
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Характеристики

Бренд
SONNEN
Тип товара
Кулеры для воды
Размеры в упаковке, см
30х30х29
Вес, г.
901

Описание товара Кулер-водораздатчик настольный Sonnen TS-01, 1 кран (без нагрева и охлаждения)

Предназначен для раздачи воды комнатной температуры. Легок в обращении и содержании. Для использования необходимо поместить бутыль в специальное отверстие на верхней части водораздатчика. Перед первым использованием необходимо слить около 0,5 л воды, чтобы очистить накопительный бак и трубки от скопившейся производственной пыли. Тип крана "нажим рукой" позволяет с легкостью наполнить любую емкость водой.

Отзывы о товаре Кулер-водораздатчик настольный Sonnen TS-01, 1 кран (без нагрева и охлаждения)

12.03.2021
Анна

Достоинства:
Отличная вещь, компактный. Устанавливается на стол. Очень удобно. Легко мыть, простой в использовании.

Недостатки:
Минус - то, что медленно подается вода.

Комментарий:
Легко мыть, простой в использовании.
01.03.2021
Авдотья

Достоинства:
Цена

Недостатки:
Отсутствуют

Комментарий:
Брали в детский сад полгода назад. Воспитатели группы были в восторге - теперь детки сами могут налить себе воду. Работает отлично!)



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
SONNEN
Тип товара
Кулеры для воды
Описание

Предназначен для раздачи воды комнатной температуры. Легок в обращении и содержании. Для использования необходимо поместить бутыль в специальное отверстие на верхней части водораздатчика. Перед первым использованием необходимо слить около 0,5 л воды, чтобы очистить накопительный бак и трубки от скопившейся производственной пыли. Тип крана "нажим рукой" позволяет с легкостью наполнить любую емкость водой.

Самовывоз
Доставка
Отзывы
12.03.2021
Анна

Достоинства:
Отличная вещь, компактный. Устанавливается на стол. Очень удобно. Легко мыть, простой в использовании.

Недостатки:
Минус - то, что медленно подается вода.

Комментарий:
Легко мыть, простой в использовании.
01.03.2021
Авдотья

Достоинства:
Цена

Недостатки:
Отсутствуют

Комментарий:
Брали в детский сад полгода назад. Воспитатели группы были в восторге - теперь детки сами могут налить себе воду. Работает отлично!)


Кулер-водораздатчик настольный Sonnen TS-01, 1 кран (без нагрева и охлаждения) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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