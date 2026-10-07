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Пушка тепловая газовая Patriot GS 16 633445020 оранжевый купить с доставкой в Москве
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Пушка тепловая газовая Patriot GS 16 633445020 оранжевый

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Пушка тепловая газовая Patriot GS 16 633445020 оранжевый - фото 1
Пушка тепловая газовая Patriot GS 16 633445020 оранжевый - фото 2
Пушка тепловая газовая Patriot GS 16 633445020 оранжевый - фото 3
Пушка тепловая газовая Patriot GS 16 633445020 оранжевый - фото 4
Пушка тепловая газовая Patriot GS 16 633445020 оранжевый - фото 5
Пушка тепловая газовая Patriot GS 16 633445020 оранжевый - фото 6
Пушка тепловая газовая Patriot GS 16 633445020 оранжевый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловая пушка газовая
  • Пушка тепловая газовая Patriot GS 16 633445020 оранжевый - фото 1
  • Пушка тепловая газовая Patriot GS 16 633445020 оранжевый - фото 2
  • Пушка тепловая газовая Patriot GS 16 633445020 оранжевый - фото 3
  • Пушка тепловая газовая Patriot GS 16 633445020 оранжевый - фото 4
  • Пушка тепловая газовая Patriot GS 16 633445020 оранжевый - фото 5
  • Пушка тепловая газовая Patriot GS 16 633445020 оранжевый - фото 6
  • Пушка тепловая газовая Patriot GS 16 633445020 оранжевый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 060 руб. 
Начислим 97 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 345561
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пушка тепловая газовая Patriot GS 16 633445020 оранжевый
6 060 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Тепловая пушка газовая
Максимальный воздухообмен
350 м3/час
Мощность обогрева
16 кВт
Напряжение
220 В
Регулировка мощности
нет
Ширина, см
30
Высота, см
28
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х30х19
Вес, кг.
4.4

Описание товара Пушка тепловая газовая Patriot GS 16 633445020 оранжевый

Газовая тепловая пушка PATRIOT GS 16 633445020 предназначена для обогрева проветриваемых помещений площадьюдо 16 кв.м. Данное оборудование укомплектовано газовым шлангом длиной 1,5 метра и редуктором. Для удобства транспортировки предусмотрен ручка на корпусе пушки. Для безопасной эксплуатации пушка имеет защиту от перегрева и утечки газа.

Отзывы о товаре Пушка тепловая газовая Patriot GS 16 633445020 оранжевый




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Тепловая пушка газовая
Максимальный воздухообмен
350 м3/час
Мощность обогрева
16 кВт
Напряжение
220 В
Регулировка мощности
нет
Ширина, см
30
Высота, см
28
Страна производитель
Китай
Описание
Газовая тепловая пушка PATRIOT GS 16 633445020 предназначена для обогрева проветриваемых помещений площадьюдо 16 кв.м. Данное оборудование укомплектовано газовым шлангом длиной 1,5 метра и редуктором. Для удобства транспортировки предусмотрен ручка на корпусе пушки. Для безопасной эксплуатации пушка имеет защиту от перегрева и утечки газа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пушка тепловая газовая Patriot GS 16 633445020 оранжевый - стоимость товара 6060 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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