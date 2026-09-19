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Мотобур Patriot AE75D 742104475 купить с доставкой в Москве
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Мотобур Patriot AE75D 742104475

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Мотобур Patriot AE75D 742104475 - фото 1
Мотобур Patriot AE75D 742104475 - фото 2
Мотобур Patriot AE75D 742104475 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мотобур
  • Мотобур Patriot AE75D 742104475 - фото 1
  • Мотобур Patriot AE75D 742104475 - фото 2
  • Мотобур Patriot AE75D 742104475 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-18%
16 710 руб.  20 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 345542
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Мотобур
Размеры в упаковке, см
40х39х36
Вес, кг.
11

Описание товара Мотобур Patriot AE75D 742104475

Мотобур Patriot AE75D – моторный бур для работы с грунтом или льдом. Управляется двумя операторами. Пригодится для бурения отверстий в почве, установки забора, озеленения сада или создания лунок для рыбалки.

Отзывы о товаре Мотобур Patriot AE75D 742104475




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Мотобур
Описание
Мотобур Patriot AE75D – моторный бур для работы с грунтом или льдом. Управляется двумя операторами. Пригодится для бурения отверстий в почве, установки забора, озеленения сада или создания лунок для рыбалки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мотобур Patriot AE75D 742104475 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 16710 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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