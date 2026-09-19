Нож Morakniv Basic 511 Limited Edition 2020 (13710) черный/желтый

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип ножа
туристический нож
Тип режущей кромки
Plain (Гладкая, прямая)
Крепление на пояс
клипса
Общая длина, мм
224
Длина лезвия, мм
91
Толщина обуха клинка (мм)
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 345515
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Нож Mora Basic 511 Limited Edition 2020 изготовлен из углеродистой стали высокого класса. Предназначен нож для разделки продуктов питания. Длина лезвия 91 мм. Рукоять ножа сделана из пластика черного и желтого цветов. Длина рукояти 115 мм. Заточка ножа прямая. В комплект входит защитный чехол для лезвия. Шведская фирма-производитель гарантирует пожизненную эксплуатацию ножа.
На кухне такой предмет просто необходим. Острое лезвие не тупится, прекрасно разрезает любые продукты: мясо, рыбу, хлеб. Тонко можно нарезать сыр, овощи и фрукты, чистит картошку. Нож Mora Basic 511 Limited Edition 2020 сделает приготовление пищи приятным и комфортным занятием. Легкое нарезание обеспечивает эргономичная ручка. Нож легкий и удобный. Будет прекрасным приобретением для вашей кухни.
Нож Mora Basic 511 Limited Edition 2020 изготовлен из углеродистой стали высокого класса. Предназначен нож для разделки продуктов питания. Длина лезвия 91 мм. Рукоять ножа сделана из пластика черного и желтого цветов. Длина рукояти 115 мм. Заточка ножа прямая. В комплект входит защитный чехол для лезвия. Шведская фирма-производитель гарантирует пожизненную эксплуатацию ножа.
На кухне такой предмет просто необходим. Острое лезвие не тупится, прекрасно разрезает любые продукты: мясо, рыбу, хлеб. Тонко можно нарезать сыр, овощи и фрукты, чистит картошку. Нож Mora Basic 511 Limited Edition 2020 сделает приготовление пищи приятным и комфортным занятием. Легкое нарезание обеспечивает эргономичная ручка. Нож легкий и удобный. Будет прекрасным приобретением для вашей кухни.
Нож Morakniv Basic 511 Limited Edition 2020 (13710) черный/желтый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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