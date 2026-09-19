Мойка высокого давления Karcher HD 5/11 P (1.520-960.0)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка высокого давления Kolner
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-12%71 890 руб. 81 526 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 345495
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Характеристики
Вес, кг.
8
Описание товара Мойка высокого давления Karcher HD 5/11 P (1.520-960.0)
Мойка высокого давления Karcher HD 5/11 P представляет собой аппарат, который используется для удаления загрязнений с различных поверхностей. Отличается компактностью, небольшим весом и высокой производительностью. Процедура чистки производится с помощью воды, которая подается из системы водоснабжения под давлением 160 бар или из внешних источников и емкостей. Эту возможность обеспечивает функция самовсасывания. Работает от электросети с производительностью 490 л/час.
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Мойка высокого давления Karcher HD 5/11 P представляет собой аппарат, который используется для удаления загрязнений с различных поверхностей. Отличается компактностью, небольшим весом и высокой производительностью. Процедура чистки производится с помощью воды, которая подается из системы водоснабжения под давлением 160 бар или из внешних источников и емкостей. Эту возможность обеспечивает функция самовсасывания. Работает от электросети с производительностью 490 л/час.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Мойка высокого давления Karcher HD 5/11 P (1.520-960.0) - стоимость товара 71890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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