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Мойка высокого давления Karcher HD 5/11 P (1.520-960.0) купить с доставкой в Москве
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Мойка высокого давления Karcher HD 5/11 P (1.520-960.0)

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Мойка высокого давления Karcher HD 5/11 P (1.520-960.0) - фото 1
Мойка высокого давления Karcher HD 5/11 P (1.520-960.0) - фото 2
Мойка высокого давления Karcher HD 5/11 P (1.520-960.0) - фото 3
Мойка высокого давления Karcher HD 5/11 P (1.520-960.0) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка высокого давления Kolner
  • Мойка высокого давления Karcher HD 5/11 P (1.520-960.0) - фото 1
  • Мойка высокого давления Karcher HD 5/11 P (1.520-960.0) - фото 2
  • Мойка высокого давления Karcher HD 5/11 P (1.520-960.0) - фото 3
  • Мойка высокого давления Karcher HD 5/11 P (1.520-960.0) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-12%
71 890 руб.  81 526 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 345495
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Характеристики

Бренд
Karcher
Тип товара
Мойка высокого давления Kolner
Вес, кг.
8

Описание товара Мойка высокого давления Karcher HD 5/11 P (1.520-960.0)

Мойка высокого давления Karcher HD 5/11 P представляет собой аппарат, который используется для удаления загрязнений с различных поверхностей. Отличается компактностью, небольшим весом и высокой производительностью. Процедура чистки производится с помощью воды, которая подается из системы водоснабжения под давлением 160 бар или из внешних источников и емкостей. Эту возможность обеспечивает функция самовсасывания. Работает от электросети с производительностью 490 л/час.

Отзывы о товаре Мойка высокого давления Karcher HD 5/11 P (1.520-960.0)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Karcher
Тип товара
Мойка высокого давления Kolner
Описание
Мойка высокого давления Karcher HD 5/11 P представляет собой аппарат, который используется для удаления загрязнений с различных поверхностей. Отличается компактностью, небольшим весом и высокой производительностью. Процедура чистки производится с помощью воды, которая подается из системы водоснабжения под давлением 160 бар или из внешних источников и емкостей. Эту возможность обеспечивает функция самовсасывания. Работает от электросети с производительностью 490 л/час.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мойка высокого давления Karcher HD 5/11 P (1.520-960.0) - стоимость товара 71890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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