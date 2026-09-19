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Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-12%
25 070 руб.
28 641
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 345475
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Описание товара Мойка высокого давления Karcher K 5 UM (1.950-213.0)
Минимойка с двигателем воздушного охлаждения прекрасно подходит для регулярного применения, в том числе для очистки больших площадей и устранения стойких загрязнений. Версия - в базовой комплектации. Шланг высокого давления мгновенно соединяется с пистолетом и вновь отсоединяется от него одним нажатием кнопки. Это экономит время и силы. Вращение струйной трубки Vario-Power обеспечивает плавное регулирование давления в соответствии с решаемой задачей чистки, предусмотрен встроенный бак для чистящего средства, который удобно находится в верхней части корпуса аппарата. Модель имеет встроенный водяной фильтр. Эргономичный дизайн обеспечивает удобство и комфорт в работе, перемещении и транспортировке.
Минимойка с двигателем воздушного охлаждения прекрасно подходит для регулярного применения, в том числе для очистки больших площадей и устранения стойких загрязнений. Версия - в базовой комплектации. Шланг высокого давления мгновенно соединяется с пистолетом и вновь отсоединяется от него одним нажатием кнопки. Это экономит время и силы. Вращение струйной трубки Vario-Power обеспечивает плавное регулирование давления в соответствии с решаемой задачей чистки, предусмотрен встроенный бак для чистящего средства, который удобно находится в верхней части корпуса аппарата. Модель имеет встроенный водяной фильтр. Эргономичный дизайн обеспечивает удобство и комфорт в работе, перемещении и транспортировке.
Мойка высокого давления Karcher K 5 UM (1.950-213.0) - данный товар вы можете купить по цене 25070 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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