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Характеристики
Тип товара
Соединители и фитинги для систем полива
Тип фитинга
штуцер
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 345403
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Описание товара Штуцер для подключения к водопроводным кранам Gardena 18210-20
Штуцер для подключения водопроводных кранов GARDENA позволяет оставить в прошлом утомительное наполнение водой леек на балконе. Штуцер для подключения к водопроводному крану обеспечивает простоту полива цветов на балконе. Подключение штуцера к крану осуществляется с помощью всего нескольких простых шагов. Благодаря входящему в комплект гаечному ключу затягивание резьбы становится не сложнее детской игры. После этого установите адаптер на резьбу и нажмите на ползунок. Сдвиньте его, чтобы зафиксировать адаптер на резьбе. Теперь можно подсоединить шланг. При перемещении ползунка в противоположном направлении адаптер будет ослаблен и его можно будет легко снять. Убедитесь, как в 5-летней гарантии производителя, так и в надежности уплотнения GARDENA, изготовленного в Германии. Адаптер совместим со всеми обычными кранами с внутренней резьбой M 24x1 или с наружной резьбой M 22x1 (не подходит для водонагревателей низкого давления или без давления). Штуцер является полезным аксессуаром для бытовых кранов при работе с большим количеством воды, например при наполнении аквариума или детского бассейна.
Штуцер для подключения водопроводных кранов GARDENA позволяет оставить в прошлом утомительное наполнение водой леек на балконе. Штуцер для подключения к водопроводному крану обеспечивает простоту полива цветов на балконе. Подключение штуцера к крану осуществляется с помощью всего нескольких простых шагов. Благодаря входящему в комплект гаечному ключу затягивание резьбы становится не сложнее детской игры. После этого установите адаптер на резьбу и нажмите на ползунок. Сдвиньте его, чтобы зафиксировать адаптер на резьбе. Теперь можно подсоединить шланг. При перемещении ползунка в противоположном направлении адаптер будет ослаблен и его можно будет легко снять. Убедитесь, как в 5-летней гарантии производителя, так и в надежности уплотнения GARDENA, изготовленного в Германии. Адаптер совместим со всеми обычными кранами с внутренней резьбой M 24x1 или с наружной резьбой M 22x1 (не подходит для водонагревателей низкого давления или без давления). Штуцер является полезным аксессуаром для бытовых кранов при работе с большим количеством воды, например при наполнении аквариума или детского бассейна.
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