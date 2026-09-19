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Фотоаппарат Rekam iLook S990i серебристый 21Mpix 3" 720p SDHC/MMC CMOS IS el/Li-Ion купить с доставкой в Москве
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Фотоаппарат Rekam iLook S990i серебристый 21Mpix 3" 720p SDHC/MMC CMOS IS el/Li-Ion

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Фотоаппарат Rekam iLook S990i серебристый 21Mpix 3&quot; 720p SDHC/MMC CMOS IS el/Li-Ion - фото 1
Фотоаппарат Rekam iLook S990i серебристый 21Mpix 3&quot; 720p SDHC/MMC CMOS IS el/Li-Ion - фото 2
Фотоаппарат Rekam iLook S990i серебристый 21Mpix 3&quot; 720p SDHC/MMC CMOS IS el/Li-Ion - фото 3
Фотоаппарат Rekam iLook S990i серебристый 21Mpix 3&quot; 720p SDHC/MMC CMOS IS el/Li-Ion - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компактные фотоаппараты
  • Фотоаппарат Rekam iLook S990i серебристый 21Mpix 3&quot; 720p SDHC/MMC CMOS IS el/Li-Ion - фото 1
  • Фотоаппарат Rekam iLook S990i серебристый 21Mpix 3&quot; 720p SDHC/MMC CMOS IS el/Li-Ion - фото 2
  • Фотоаппарат Rekam iLook S990i серебристый 21Mpix 3&quot; 720p SDHC/MMC CMOS IS el/Li-Ion - фото 3
  • Фотоаппарат Rekam iLook S990i серебристый 21Mpix 3&quot; 720p SDHC/MMC CMOS IS el/Li-Ion - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 344334
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Характеристики

Бренд
REKAM
Тип товара
Компактные фотоаппараты
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, г.
255

Описание товара Фотоаппарат Rekam iLook S990i серебристый 21Mpix 3" 720p SDHC/MMC CMOS IS el/Li-Ion

Лёгкая и компактная фотокамера Rekam iLook S990i без проблем помещается в кармане и в небольшой сумке, что позволяет в любой момент иметь при себе функциональную камеру с высоким качеством фото и видео съёмок. Разрешение в 21 мегапиксель обеспечивает высокую детализацию и чёткость изображения. Функция стабилизации изображения позволяет делать моментальные снимки, наилучшим образом устраняя дрожание камеры. Настройки выбора чувствительности ISO от 100 до 800 и Авто. Можно выбрать специальные настройки для особых условий, сценарии: Авто / Спорт / Ночная съёмка/ Портрет / Пейзаж/ Яркая сцена / Пляж / Вечеринка / Высокая чувствительность. Разнообразные режимы съёмки помогают получить отличные фотографии в любых условиях – на улице и в помещении, при ярком или недостаточном свете.

Отзывы о товаре Фотоаппарат Rekam iLook S990i серебристый 21Mpix 3" 720p SDHC/MMC CMOS IS el/Li-Ion




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Характеристики
Бренд
REKAM
Тип товара
Компактные фотоаппараты
Страна производитель
Китай
Описание
Лёгкая и компактная фотокамера Rekam iLook S990i без проблем помещается в кармане и в небольшой сумке, что позволяет в любой момент иметь при себе функциональную камеру с высоким качеством фото и видео съёмок. Разрешение в 21 мегапиксель обеспечивает высокую детализацию и чёткость изображения. Функция стабилизации изображения позволяет делать моментальные снимки, наилучшим образом устраняя дрожание камеры. Настройки выбора чувствительности ISO от 100 до 800 и Авто. Можно выбрать специальные настройки для особых условий, сценарии: Авто / Спорт / Ночная съёмка/ Портрет / Пейзаж/ Яркая сцена / Пляж / Вечеринка / Высокая чувствительность. Разнообразные режимы съёмки помогают получить отличные фотографии в любых условиях – на улице и в помещении, при ярком или недостаточном свете.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фотоаппарат Rekam iLook S990i серебристый 21Mpix 3" 720p SDHC/MMC CMOS IS el/Li-Ion - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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