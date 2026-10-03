Пила торцовочная Metabo KGS 216 M + пильный диск (690827000)
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Характеристики
Тип товара
Пила торцовочная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 820 руб.
В наличии
Код товара: 343659
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Загружаем...
27 820 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пила торцовочная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х48х38
Вес, кг.
5.5
Описание товара Пила торцовочная Metabo KGS 216 M + пильный диск (690827000)
Торцовочная пила Metabo KGS 216 M + диск 690827000 имеет. функцию протяжки для работы с широкими заготовками. Благодаря прочному корпусу из алюминиевого литья под давлением подходит для эксплуатации в самых сложных условиях. Лазер обеспечивает точную индикацию линии реза. Высокие упоры сдвигаются в стороны для более безопасного распила. Все шкалы и элементы управления видны из рабочего положения - управление пилой осуществляется интуитивно.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Торцовочная пила Metabo KGS 216 M + диск 690827000 имеет. функцию протяжки для работы с широкими заготовками. Благодаря прочному корпусу из алюминиевого литья под давлением подходит для эксплуатации в самых сложных условиях. Лазер обеспечивает точную индикацию линии реза. Высокие упоры сдвигаются в стороны для более безопасного распила. Все шкалы и элементы управления видны из рабочего положения - управление пилой осуществляется интуитивно.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Пила торцовочная Metabo KGS 216 M + пильный диск (690827000) - купить по цене 27820 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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