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Пила торцовочная Metabo KGS 216 M + пильный диск (690827000) купить с доставкой в Москве
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Пила торцовочная Metabo KGS 216 M + пильный диск (690827000)

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Пила торцовочная Metabo KGS 216 M + пильный диск (690827000) - фото 1
Пила торцовочная Metabo KGS 216 M + пильный диск (690827000) - фото 2
Пила торцовочная Metabo KGS 216 M + пильный диск (690827000) - фото 3
Пила торцовочная Metabo KGS 216 M + пильный диск (690827000) - фото 4
Пила торцовочная Metabo KGS 216 M + пильный диск (690827000) - фото 5
Пила торцовочная Metabo KGS 216 M + пильный диск (690827000) - фото 6
Пила торцовочная Metabo KGS 216 M + пильный диск (690827000) - фото 7
Пила торцовочная Metabo KGS 216 M + пильный диск (690827000) - фото 8
Пила торцовочная Metabo KGS 216 M + пильный диск (690827000) - фото 9
Пила торцовочная Metabo KGS 216 M + пильный диск (690827000) - фото 10
Пила торцовочная Metabo KGS 216 M + пильный диск (690827000) - фото 11
Пила торцовочная Metabo KGS 216 M + пильный диск (690827000) - фото 12
Пила торцовочная Metabo KGS 216 M + пильный диск (690827000) - фото 13
Пила торцовочная Metabo KGS 216 M + пильный диск (690827000) - фото 14
Пила торцовочная Metabo KGS 216 M + пильный диск (690827000) - фото 15
Пила торцовочная Metabo KGS 216 M + пильный диск (690827000) - фото 16
Пила торцовочная Metabo KGS 216 M + пильный диск (690827000) - фото 17
Пила торцовочная Metabo KGS 216 M + пильный диск (690827000) - фото 18
Пила торцовочная Metabo KGS 216 M + пильный диск (690827000) - фото 19
Пила торцовочная Metabo KGS 216 M + пильный диск (690827000) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила торцовочная
  • Пила торцовочная Metabo KGS 216 M + пильный диск (690827000) - фото 1
  • Пила торцовочная Metabo KGS 216 M + пильный диск (690827000) - фото 2
  • Пила торцовочная Metabo KGS 216 M + пильный диск (690827000) - фото 3
  • Пила торцовочная Metabo KGS 216 M + пильный диск (690827000) - фото 4
  • Пила торцовочная Metabo KGS 216 M + пильный диск (690827000) - фото 5
  • Пила торцовочная Metabo KGS 216 M + пильный диск (690827000) - фото 6
  • Пила торцовочная Metabo KGS 216 M + пильный диск (690827000) - фото 7
  • Пила торцовочная Metabo KGS 216 M + пильный диск (690827000) - фото 8
  • Пила торцовочная Metabo KGS 216 M + пильный диск (690827000) - фото 9
  • Пила торцовочная Metabo KGS 216 M + пильный диск (690827000) - фото 10
  • Пила торцовочная Metabo KGS 216 M + пильный диск (690827000) - фото 11
  • Пила торцовочная Metabo KGS 216 M + пильный диск (690827000) - фото 12
  • Пила торцовочная Metabo KGS 216 M + пильный диск (690827000) - фото 13
  • Пила торцовочная Metabo KGS 216 M + пильный диск (690827000) - фото 14
  • Пила торцовочная Metabo KGS 216 M + пильный диск (690827000) - фото 15
  • Пила торцовочная Metabo KGS 216 M + пильный диск (690827000) - фото 16
  • Пила торцовочная Metabo KGS 216 M + пильный диск (690827000) - фото 17
  • Пила торцовочная Metabo KGS 216 M + пильный диск (690827000) - фото 18
  • Пила торцовочная Metabo KGS 216 M + пильный диск (690827000) - фото 19
  • Пила торцовочная Metabo KGS 216 M + пильный диск (690827000) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 820 руб. 
Начислим 446 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 343659
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Пила торцовочная Metabo KGS 216 M + пильный диск (690827000)
27 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
metabo
Тип товара
Пила торцовочная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х48х38
Вес, кг.
5.5

Описание товара Пила торцовочная Metabo KGS 216 M + пильный диск (690827000)

Торцовочная пила Metabo KGS 216 M + диск 690827000 имеет. функцию протяжки для работы с широкими заготовками. Благодаря прочному корпусу из алюминиевого литья под давлением подходит для эксплуатации в самых сложных условиях. Лазер обеспечивает точную индикацию линии реза. Высокие упоры сдвигаются в стороны для более безопасного распила. Все шкалы и элементы управления видны из рабочего положения - управление пилой осуществляется интуитивно.



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Отзывы о товаре Пила торцовочная Metabo KGS 216 M + пильный диск (690827000)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
metabo
Тип товара
Пила торцовочная
Страна производитель
Китай
Описание
Торцовочная пила Metabo KGS 216 M + диск 690827000 имеет. функцию протяжки для работы с широкими заготовками. Благодаря прочному корпусу из алюминиевого литья под давлением подходит для эксплуатации в самых сложных условиях. Лазер обеспечивает точную индикацию линии реза. Высокие упоры сдвигаются в стороны для более безопасного распила. Все шкалы и элементы управления видны из рабочего положения - управление пилой осуществляется интуитивно.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пила торцовочная Metabo KGS 216 M + пильный диск (690827000) - купить по цене 27820 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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