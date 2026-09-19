Материнская плата Asrock B365M PRO4-F Socket LGA1151 v2
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Asrock B365M PRO4-F Socket LGA1151 v2
Материнская плата ASRock B365M PRO4-F позиционируется производителем как модель стандарта Micro-ATX. поэтому габариты устройства составляют 244x229 мм. Рассчитанная на постройку полнофункционального системного блока в малогабаритном компьютерном корпусе плата поддерживает установку ЦПУ Intel, оборудованного сокетом LGA 1151-v2. Она предусматривает подключение оперативной памяти формата DIMM DDR4, располагая 4 разъемами для установки планок. Вы сможете присоединить к ней модули ОЗУ с совокупным объемом до 64 ГБ и тактовой частотой 2133-2666 МГц. Среди рассчитанных на присоединение периферийных устройств и системных компонентов интерфейсов материнской платы ASRock B365M PRO4-F необходимо отметить SATA 6Gb/s, USB 3.2 Gen1 Type C, USB 2.0, USB 3.2 Gen1 Type A. Наличие видеовыходов HDMI, VGA (D-Sub) и DVI-D позволит присоединить до 3 мониторов/проекторов с целью вывода встроенной графики ЦПУ.
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