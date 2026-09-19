Стойка-тренога Falcon Eyes ST-804B для фото/видеостудии
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Стойка-тренога Falcon Eyes ST-804B для фото/видеостудии
Стойка-тренога Falcon Eyes ST-804B - легкая (всего 0.8 кг) и компактная стойка с головкой для размещения цифровых камер с резьбой 1/4” на шпиготе 5/8”. Длина стойки в сложенном виде 69 см - подойдет для использования в офисных условиях или на выезде, при хранении и транспортировке не займет много места. Три телескопические секции стойки диаметром 16, 19 и 22 мм изготавливаются из алюминия, соединяются и фиксируются винтовыми зажимами-хомутами. Ножки также изготовлены из алюминиевой трубы диаметром 16 мм. Благодаря такой конструкции, стойка при максимальной рабочей высоте 188 см выдерживает вертикальную нагрузку до 2-х килограммов. Стойка легко собирается и разбирается - винтовые зажимы с пластиковыми ручками помогут быстро привести стойку в рабочее положение, и при необходимости быстро сложить. Шаровая головка из металла с резьбой 1/4”, устанавливаемая на несъемном шпиготе, позволит камере вращаться вокруг своей оси на 360°, наклоняться вперед в пределах 90° и откидываться назад в пределах 30°. Для транспортировки шаровая головка снимается, а на резьбу навинчивается защитный колпак.
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