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Стойка-тренога Falcon Eyes ST-804B для фото/видеостудии купить с доставкой в Москве
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Стойка-тренога Falcon Eyes ST-804B для фото/видеостудии

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Стойка-тренога Falcon Eyes ST-804B для фото/видеостудии - фото 1
Стойка-тренога Falcon Eyes ST-804B для фото/видеостудии - фото 2
Стойка-тренога Falcon Eyes ST-804B для фото/видеостудии - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка-тренога
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
2
Минимальная высота, см
85
Максимальная высота, см
188
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
68 см
  • Стойка-тренога Falcon Eyes ST-804B для фото/видеостудии - фото 1
  • Стойка-тренога Falcon Eyes ST-804B для фото/видеостудии - фото 2
  • Стойка-тренога Falcon Eyes ST-804B для фото/видеостудии - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 341650
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Стойка-тренога
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
2
Минимальная высота, см
85
Максимальная высота, см
188
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
68 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х7х7
Вес, г.
900

Описание товара Стойка-тренога Falcon Eyes ST-804B для фото/видеостудии

Стойка-тренога Falcon Eyes ST-804B - легкая (всего 0.8 кг) и компактная стойка с головкой для размещения цифровых камер с резьбой 1/4” на шпиготе 5/8”. Длина стойки в сложенном виде 69 см - подойдет для использования в офисных условиях или на выезде, при хранении и транспортировке не займет много места. Три телескопические секции стойки диаметром 16, 19 и 22 мм изготавливаются из алюминия, соединяются и фиксируются винтовыми зажимами-хомутами. Ножки также изготовлены из алюминиевой трубы диаметром 16 мм. Благодаря такой конструкции, стойка при максимальной рабочей высоте 188 см выдерживает вертикальную нагрузку до 2-х килограммов. Стойка легко собирается и разбирается - винтовые зажимы с пластиковыми ручками помогут быстро привести стойку в рабочее положение, и при необходимости быстро сложить. Шаровая головка из металла с резьбой 1/4”, устанавливаемая на несъемном шпиготе, позволит камере вращаться вокруг своей оси на 360°, наклоняться вперед в пределах 90° и откидываться назад в пределах 30°. Для транспортировки шаровая головка снимается, а на резьбу навинчивается защитный колпак.

Отзывы о товаре Стойка-тренога Falcon Eyes ST-804B для фото/видеостудии




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Стойка-тренога
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
2
Минимальная высота, см
85
Максимальная высота, см
188
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
68 см
Страна производитель
Китай
Описание
Стойка-тренога Falcon Eyes ST-804B - легкая (всего 0.8 кг) и компактная стойка с головкой для размещения цифровых камер с резьбой 1/4” на шпиготе 5/8”. Длина стойки в сложенном виде 69 см - подойдет для использования в офисных условиях или на выезде, при хранении и транспортировке не займет много места. Три телескопические секции стойки диаметром 16, 19 и 22 мм изготавливаются из алюминия, соединяются и фиксируются винтовыми зажимами-хомутами. Ножки также изготовлены из алюминиевой трубы диаметром 16 мм. Благодаря такой конструкции, стойка при максимальной рабочей высоте 188 см выдерживает вертикальную нагрузку до 2-х килограммов. Стойка легко собирается и разбирается - винтовые зажимы с пластиковыми ручками помогут быстро привести стойку в рабочее положение, и при необходимости быстро сложить. Шаровая головка из металла с резьбой 1/4”, устанавливаемая на несъемном шпиготе, позволит камере вращаться вокруг своей оси на 360°, наклоняться вперед в пределах 90° и откидываться назад в пределах 30°. Для транспортировки шаровая головка снимается, а на резьбу навинчивается защитный колпак.
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