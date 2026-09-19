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Мойка высокого давления Kolner KHPW2200SP купить с доставкой в Москве
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Мойка высокого давления Kolner KHPW2200SP

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Мойка высокого давления Kolner KHPW2200SP - фото 1
Мойка высокого давления Kolner KHPW2200SP - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка высокого давления Kolner
  • Мойка высокого давления Kolner KHPW2200SP - фото 1
  • Мойка высокого давления Kolner KHPW2200SP - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 341 руб.  10 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 341527
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Характеристики

Бренд
Kolner
Тип товара
Мойка высокого давления Kolner
Размеры в упаковке, см
50х27х27
Вес, кг.
8

Описание товара Мойка высокого давления Kolner KHPW2200SP

Мойка высокого давления Kolner KHPW2200SP специальная конструкция насоса обеспечивает стабильный напор даже при минимальном давлении воды на входе мойки. ФУНКЦИЯ AUTO STOP: мотор останавливается автоматически при отжатой спусковой кнопке пистолета. РАЗБОРНЫЙ ПИСТОЛЕТ-РАСПЫЛИТЕЛЬ: для удобства транспортировки мойки. ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 5 м.

Отзывы о товаре Мойка высокого давления Kolner KHPW2200SP




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Характеристики
Бренд
Kolner
Тип товара
Мойка высокого давления Kolner
Описание
Мойка высокого давления Kolner KHPW2200SP специальная конструкция насоса обеспечивает стабильный напор даже при минимальном давлении воды на входе мойки. ФУНКЦИЯ AUTO STOP: мотор останавливается автоматически при отжатой спусковой кнопке пистолета. РАЗБОРНЫЙ ПИСТОЛЕТ-РАСПЫЛИТЕЛЬ: для удобства транспортировки мойки. ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 5 м.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мойка высокого давления Kolner KHPW2200SP - стоимость товара 10341 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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