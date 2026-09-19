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Мойка высокого давления Kolner KHPW2600SP купить с доставкой в Москве
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Мойка высокого давления Kolner KHPW2600SP

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Мойка высокого давления Kolner KHPW2600SP - фото 1
Мойка высокого давления Kolner KHPW2600SP - фото 2
Мойка высокого давления Kolner KHPW2600SP - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка высокого давления Kolner
  • Мойка высокого давления Kolner KHPW2600SP - фото 1
  • Мойка высокого давления Kolner KHPW2600SP - фото 2
  • Мойка высокого давления Kolner KHPW2600SP - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-5%
13 575 руб.  14 250 руб. 

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11 265 руб. 

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Код товара: 341523
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Характеристики

Бренд
Kolner
Тип товара
Мойка высокого давления Kolner
Вес, кг.
11.11

Описание товара Мойка высокого давления Kolner KHPW2600SP

Мойка высокого давления Kolner KHPW2600SP применяется для очистки от загрязнений дачного инвентаря, ступенек, садовых дорожек, бассейнов, заборов, фасадов зданий, транспортных средств и других поверхностей в рамках бытовых нужд. ФУНКЦИЯ САМОВСАСЫВАНИЯ: специальная конструкция насоса обеспечивает стабильный напор даже при минимальном давлении воды на входе мойки. ФУНКЦИЯ AUTO STOP: мотор останавливается автоматически при отжатой спусковой кнопке пистолета.

Отзывы о товаре Мойка высокого давления Kolner KHPW2600SP




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kolner
Тип товара
Мойка высокого давления Kolner
Описание
Мойка высокого давления Kolner KHPW2600SP применяется для очистки от загрязнений дачного инвентаря, ступенек, садовых дорожек, бассейнов, заборов, фасадов зданий, транспортных средств и других поверхностей в рамках бытовых нужд. ФУНКЦИЯ САМОВСАСЫВАНИЯ: специальная конструкция насоса обеспечивает стабильный напор даже при минимальном давлении воды на входе мойки. ФУНКЦИЯ AUTO STOP: мотор останавливается автоматически при отжатой спусковой кнопке пистолета.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мойка высокого давления Kolner KHPW2600SP - стоимость товара 13575 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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