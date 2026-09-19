Мойка высокого давления Kolner KHPW2600SP
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Характеристики
Тип товара
Мойка высокого давления Kolner
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-5%13 575 руб. 14 250 руб.
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Код товара: 341523
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Характеристики
Вес, кг.
11.11
Описание товара Мойка высокого давления Kolner KHPW2600SP
Мойка высокого давления Kolner KHPW2600SP применяется для очистки от загрязнений дачного инвентаря, ступенек, садовых дорожек, бассейнов, заборов, фасадов зданий, транспортных средств и других поверхностей в рамках бытовых нужд. ФУНКЦИЯ САМОВСАСЫВАНИЯ: специальная конструкция насоса обеспечивает стабильный напор даже при минимальном давлении воды на входе мойки. ФУНКЦИЯ AUTO STOP: мотор останавливается автоматически при отжатой спусковой кнопке пистолета.
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Мойка высокого давления Kolner KHPW2600SP применяется для очистки от загрязнений дачного инвентаря, ступенек, садовых дорожек, бассейнов, заборов, фасадов зданий, транспортных средств и других поверхностей в рамках бытовых нужд. ФУНКЦИЯ САМОВСАСЫВАНИЯ: специальная конструкция насоса обеспечивает стабильный напор даже при минимальном давлении воды на входе мойки. ФУНКЦИЯ AUTO STOP: мотор останавливается автоматически при отжатой спусковой кнопке пистолета.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Мойка высокого давления Kolner KHPW2600SP - стоимость товара 13575 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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