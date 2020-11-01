Пуско-зарядное устройство Quattro Elementi Tech Boost 220 (771-435)

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|Бренд
|Quattro Elementi
|Тип товара
|Зарядное устройство
|Выходное напряжение
|1224
|Мощность, Вт
|800
|Напряжение питания
|220
|Стартовый ток, А
|200
|Ток зарядки, А
|30
|Высота, см
|34
|Длина, см
|51
|Ширина, см
|29
|Вес, кг
|16,5
Пуско-зарядное устройство QE ( Ergus ) Tech Boost 220 предназначено для заряда свинцово-кислотных аккумуляторных батарей и помощи в запуске двигателя.