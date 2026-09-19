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Смеситель для душа Hansgrohe Talis E 71760670 матовый черный купить с доставкой в Москве
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Смеситель для душа Hansgrohe Talis E 71760670 матовый черный

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Смеситель для душа Hansgrohe Talis E 71760670 - фото 1
Смеситель для душа Hansgrohe Talis E 71760670 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для душа
  • Смеситель для душа Hansgrohe Talis E 71760670 - фото 1
  • Смеситель для душа Hansgrohe Talis E 71760670 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 341341
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Характеристики

Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Смесители для душа
Размеры в упаковке, см
24х19х16
Вес, кг.
2.1

Описание товара Смеситель для душа Hansgrohe Talis E 71760670 матовый черный

Материал изготовления корпуса - латунь, жесткая подводка. Способ монтажа - настенный



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Отзывы о товаре Смеситель для душа Hansgrohe Talis E 71760670 матовый черный




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Характеристики
Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Смесители для душа
Описание
Материал изготовления корпуса - латунь, жесткая подводка. Способ монтажа - настенный


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские
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