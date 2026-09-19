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Плотик INTEX Животные, с игрушками, с поддержкой, 3 вида, 59570, 71х58, 81х58, 76х58 купить с доставкой в Москве
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Плотик INTEX Животные, с игрушками, с поддержкой, 3 вида, 59570, 71х58, 81х58, 76х58

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Плотик INTEX Животные, с игрушками, с поддержкой, 3 вида, 59570, 71х58, 81х58, 76х58 - фото 1
Плотик INTEX Животные, с игрушками, с поддержкой, 3 вида, 59570, 71х58, 81х58, 76х58 - фото 2
Плотик INTEX Животные, с игрушками, с поддержкой, 3 вида, 59570, 71х58, 81х58, 76х58 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плотик надувной
  • Плотик INTEX Животные, с игрушками, с поддержкой, 3 вида, 59570, 71х58, 81х58, 76х58 - фото 1
  • Плотик INTEX Животные, с игрушками, с поддержкой, 3 вида, 59570, 71х58, 81х58, 76х58 - фото 2
  • Плотик INTEX Животные, с игрушками, с поддержкой, 3 вида, 59570, 71х58, 81х58, 76х58 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
670 руб.  1 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 341067
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Характеристики

Бренд
Intex
Тип товара
Плотик надувной
Материал
винил
Размер
71х58 см, 81х58 см, 76х58 см
Цвет
мультицвет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х26х5
Вес, г.
492

Описание товара Плотик INTEX Животные, с игрушками, с поддержкой, 3 вида, 59570, 71х58, 81х58, 76х58

Надувные водные ходунки оформлены в виде симпатичных зверушек, 3 вида. Надувной круг имеет дно с прорезями для ног, благодаря чему малыш никогда не выпадет из круга и будет всегда уверенно чувствовать себя в воде. Надувные водные ходунки изготовлены из высокопрочного винила. Толщина винила 0,25 мм. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.

Отзывы о товаре Плотик INTEX Животные, с игрушками, с поддержкой, 3 вида, 59570, 71х58, 81х58, 76х58




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Характеристики
Бренд
Intex
Тип товара
Плотик надувной
Материал
винил
Размер
71х58 см, 81х58 см, 76х58 см
Цвет
мультицвет
Страна производитель
Китай
Описание
Надувные водные ходунки оформлены в виде симпатичных зверушек, 3 вида. Надувной круг имеет дно с прорезями для ног, благодаря чему малыш никогда не выпадет из круга и будет всегда уверенно чувствовать себя в воде. Надувные водные ходунки изготовлены из высокопрочного винила. Толщина винила 0,25 мм. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Плотик INTEX Животные, с игрушками, с поддержкой, 3 вида, 59570, 71х58, 81х58, 76х58 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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