Плотик INTEX Животные, с игрушками, с поддержкой, 3 вида, 59570, 71х58, 81х58, 76х58
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плотик надувной
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%670 руб. 1 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 341067
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Плотик надувной
Материал
винил
Размер
71х58 см, 81х58 см, 76х58 см
Цвет
мультицвет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х26х5
Вес, г.
492
Описание товара Плотик INTEX Животные, с игрушками, с поддержкой, 3 вида, 59570, 71х58, 81х58, 76х58
Надувные водные ходунки оформлены в виде симпатичных зверушек, 3 вида. Надувной круг имеет дно с прорезями для ног, благодаря чему малыш никогда не выпадет из круга и будет всегда уверенно чувствовать себя в воде. Надувные водные ходунки изготовлены из высокопрочного винила. Толщина винила 0,25 мм. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Плотик надувной
Материал
винил
Размер
71х58 см, 81х58 см, 76х58 см
Цвет
мультицвет
Страна производитель
Китай
Надувные водные ходунки оформлены в виде симпатичных зверушек, 3 вида. Надувной круг имеет дно с прорезями для ног, благодаря чему малыш никогда не выпадет из круга и будет всегда уверенно чувствовать себя в воде. Надувные водные ходунки изготовлены из высокопрочного винила. Толщина винила 0,25 мм. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Плотик INTEX Животные, с игрушками, с поддержкой, 3 вида, 59570, 71х58, 81х58, 76х58 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Плотик INTEX Животные, с игрушками, с поддержкой, 3 вида, 59570, 71х58, 81х58, 76х58