Описание товара Кровать INTEX ULTRA PLUSH HEADBOARD высокая, со спинкой, QUEEN (встроенный насос 220В), 64448, 152x236x86

Двуспальная надувная кровать со встроенным насосом INTEX ULTRA PLUSH HEADBOARD - отличный выбор для ценителей уюта! Удобное изголовье обеспечивает комфортную поддержку спины во время дневного отдыха, чтения книг или при просмотре телевизора, а ночью она выполняет роль ограничителя для подушек, и за счет неё подушки не будут падать на пол с кровати. Надувная кровать Интекс выполнена в сером цвете и очень приятна на ощупь за счет флокированного покрытия, делающего ее похожей на бархат. Поверхность водостойка и легко очищается от загрязнений, на ней не скользит постельное белье. Надувная кровать с насосом выполнена с применением технологии Fiber-Tech - в качестве внутренних перекрытий используются не перегородки из ПВХ, а тысячи прочных полиэфирных волокон-нитей, соединяющих изнутри верх и основание матраса - они сохраняют общую ровную высоту кровати даже при давлении на нее с одной стороны. С применением этой технологии невозможно сильное продавливание кровати в одной части, поэтому она лучше сохраняет равновесие и правильную форму. Встроенный электрический насос обеспечивает быстрое надувание и сдувание изделия. Размер: 152*236*86 см. Высота спального места: 46 см. Наличие встроенного электрического насоса 220V. Время надувания: 5 мин. Удобна для сна. Устойчива и обладает определенной жесткостью за счет технологии Fiber-Tech. Максимальная нагрузка: 273 кг. Внимание! Новые надувные кровати Intex могут в первую неделю своего использования становиться мягче. Это обусловлено тем, что клапан еще не разработан, и может пропускать некоторое количество воздуха. В данном случае необходимо просто подкачивать кровать каждый день, через несколько дней клапан разработается и проблема исчезнет.