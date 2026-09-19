Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кровать надувная
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 341023
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Кровать INTEX ULTRA PLUSH HEADBOARD высокая, со спинкой, QUEEN (встроенный насос 220В), 64448, 152x236x86
Двуспальная надувная кровать со встроенным насосом INTEX ULTRA PLUSH HEADBOARD - отличный выбор для ценителей уюта! Удобное изголовье обеспечивает комфортную поддержку спины во время дневного отдыха, чтения книг или при просмотре телевизора, а ночью она выполняет роль ограничителя для подушек, и за счет неё подушки не будут падать на пол с кровати. Надувная кровать Интекс выполнена в сером цвете и очень приятна на ощупь за счет флокированного покрытия, делающего ее похожей на бархат. Поверхность водостойка и легко очищается от загрязнений, на ней не скользит постельное белье. Надувная кровать с насосом выполнена с применением технологии Fiber-Tech - в качестве внутренних перекрытий используются не перегородки из ПВХ, а тысячи прочных полиэфирных волокон-нитей, соединяющих изнутри верх и основание матраса - они сохраняют общую ровную высоту кровати даже при давлении на нее с одной стороны. С применением этой технологии невозможно сильное продавливание кровати в одной части, поэтому она лучше сохраняет равновесие и правильную форму. Встроенный электрический насос обеспечивает быстрое надувание и сдувание изделия. Размер: 152*236*86 см. Высота спального места: 46 см. Наличие встроенного электрического насоса 220V. Время надувания: 5 мин. Удобна для сна. Устойчива и обладает определенной жесткостью за счет технологии Fiber-Tech. Максимальная нагрузка: 273 кг. Внимание! Новые надувные кровати Intex могут в первую неделю своего использования становиться мягче. Это обусловлено тем, что клапан еще не разработан, и может пропускать некоторое количество воздуха. В данном случае необходимо просто подкачивать кровать каждый день, через несколько дней клапан разработается и проблема исчезнет.
Отзывы о товаре Кровать INTEX ULTRA PLUSH HEADBOARD высокая, со спинкой, QUEEN (встроенный насос 220В), 64448, 152x236x86
Двуспальная надувная кровать со встроенным насосом INTEX ULTRA PLUSH HEADBOARD - отличный выбор для ценителей уюта! Удобное изголовье обеспечивает комфортную поддержку спины во время дневного отдыха, чтения книг или при просмотре телевизора, а ночью она выполняет роль ограничителя для подушек, и за счет неё подушки не будут падать на пол с кровати. Надувная кровать Интекс выполнена в сером цвете и очень приятна на ощупь за счет флокированного покрытия, делающего ее похожей на бархат. Поверхность водостойка и легко очищается от загрязнений, на ней не скользит постельное белье. Надувная кровать с насосом выполнена с применением технологии Fiber-Tech - в качестве внутренних перекрытий используются не перегородки из ПВХ, а тысячи прочных полиэфирных волокон-нитей, соединяющих изнутри верх и основание матраса - они сохраняют общую ровную высоту кровати даже при давлении на нее с одной стороны. С применением этой технологии невозможно сильное продавливание кровати в одной части, поэтому она лучше сохраняет равновесие и правильную форму. Встроенный электрический насос обеспечивает быстрое надувание и сдувание изделия. Размер: 152*236*86 см. Высота спального места: 46 см. Наличие встроенного электрического насоса 220V. Время надувания: 5 мин. Удобна для сна. Устойчива и обладает определенной жесткостью за счет технологии Fiber-Tech. Максимальная нагрузка: 273 кг. Внимание! Новые надувные кровати Intex могут в первую неделю своего использования становиться мягче. Это обусловлено тем, что клапан еще не разработан, и может пропускать некоторое количество воздуха. В данном случае необходимо просто подкачивать кровать каждый день, через несколько дней клапан разработается и проблема исчезнет.
Кровать INTEX ULTRA PLUSH HEADBOARD высокая, со спинкой, QUEEN (встроенный насос 220В), 64448, 152x236x86 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кровать INTEX ULTRA PLUSH HEADBOARD высокая, со спинкой, QUEEN (встроенный насос 220В), 64448, 152x236x86