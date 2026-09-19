Камера надувная INTEX Прозрачная, 76 см, 3 вида, 59260, 76
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера надувная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-57%290 руб. 675 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 340987
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Камера надувная
Диаметр
76 см
Материал
винил
Размер
76 см
Цвет
голубой, зелены, розовый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х16х4
Вес, г.
221
Описание товара Камера надувная INTEX Прозрачная, 76 см, 3 вида, 59260, 76
Круг для плавания отлично подойдет для купания в жаркий летний день, предназначен для детей от 8 лет и взрослых. Легкий, удобный, красочный круг голубого, желтого или розового цвета подарит яркое летнее настроение. Круг имеет удобный клапан, лёгко надувается и сдувается, изготовлен из прочного материала, устойчивого к повреждениям и солнечным лучам. Насос для надувания круга в комплект не входит. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
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Бренд
Тип товара
Камера надувная
Диаметр
76 см
Материал
винил
Размер
76 см
Цвет
голубой, зелены, розовый
Страна производитель
Китай
Круг для плавания отлично подойдет для купания в жаркий летний день, предназначен для детей от 8 лет и взрослых. Легкий, удобный, красочный круг голубого, желтого или розового цвета подарит яркое летнее настроение. Круг имеет удобный клапан, лёгко надувается и сдувается, изготовлен из прочного материала, устойчивого к повреждениям и солнечным лучам. Насос для надувания круга в комплект не входит. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Камера надувная INTEX Прозрачная, 76 см, 3 вида, 59260, 76 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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