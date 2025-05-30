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Кровать INTEX DURA-BEAM CLASSIC DOWNY, King, флок + ручной насос + 2 надувные подушки, 64765, 152x203x26 купить с доставкой в Москве
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Кровать INTEX DURA-BEAM CLASSIC DOWNY, King, флок + ручной насос + 2 надувные подушки, 64765, 152x203x26

17 Отзывы
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Кровать INTEX DURA-BEAM CLASSIC DOWNY, King, флок + ручной насос + 2 надувные подушки, 64765, 152x203x26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кровать надувная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%
2 170 руб.  4 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 340972
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Характеристики

Бренд
Intex
Тип товара
Кровать надувная
Материал
ПВХ
Насос в комплекте
да
Особенности
максимальная нагрузка - 273 кг
Размер
152x203x26 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х33х12
Вес, кг.
4.17

Описание товара Кровать INTEX DURA-BEAM CLASSIC DOWNY, King, флок + ручной насос + 2 надувные подушки, 64765, 152x203x26

Матрас имеет однокамерную конструкцию с продольными перегородками и изготовлен из сверхпрочного, двухслойного ламинированного ПВХ. Эта модель - хит продаж в любые времена т.к., является экономичной и доступной! Здесь подойдёт девиз: Простота залог успеха!.. Плюс надувного матраса - это быстрая организация спального места и комфортного отдыха для Вас или ваших желанных гостей. Матрас имеет клапан усовершенствованной конструкции, позволяющий её быстро надувать, и так же быстро сдувать. В сложенном виде её можно с лёгкостью переносить без посторонней помощи.

Отзывы о товаре Кровать INTEX DURA-BEAM CLASSIC DOWNY, King, флок + ручной насос + 2 надувные подушки, 64765, 152x203x26

Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
В целом неплохая кровать. Из недостатков - скрипит
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Ядвига М.

Достоинства:


Комментарий:
ещё не пользовалась, пришло все целое.
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный матрац. За двое суток сдулся процентов на 20, не особо критично. Вполне доволен покупкой для временной ночёвки.
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Людмила Б.

Достоинства:


Комментарий:
отличный товар! рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2025
Александр д.

Достоинства:


Комментарий:
матрас хороший не сдувается, но подушки не держат воздух, подушки не удобные , и надолго хватает в них воздуха, сдуваются, идёт насос в комплекте с колпачками
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2024
Елена В.

Достоинства:


Комментарий:
Матрас отличный,упругий,двое суток спали-не сдувается, понравился всем.
Источник: Яндекс Маркет
04.09.2024
Наталия К.

Достоинства:


Комментарий:
Общее впечатление нормальный матрас но насос ,ни очем. Оставался нажной насос,от старого матраса, вот это вещь.
Источник: Яндекс Маркет
24.08.2024
Татьяна Л.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, но заказала не тот размер
Источник: Яндекс Маркет
27.07.2024
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
За неделю не пришлось ни разу подкачивать
Источник: Яндекс Маркет
18.07.2024
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший матрац. Пользуюсь такими постоянно. На рыбалке на отдыхе либо в дальней дороге
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2024
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Матрас хороший, качество нормальное. Время накачивания 5-10 мин максимум. Удобно что есть насос в комплекте. Подушки, конечно, специфические, на любителя.
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2023
Елена П.

Достоинства:


Комментарий:
Накачивается быстро. Накачали дома для проверки - все целое, оставили в таком состоянии на неделю - немного сдулся, но спать стало комфортнее чем на плотном. Подушки сдулись за ночь полностью без использования. В целом за свою цену отлично
Источник: Яндекс Маркет
13.10.2023
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
единственное нужно подкладывать под матрас что-нибудь, чтобы он не скрипел
Источник: Яндекс Маркет
10.10.2023
Анастасия В.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший матрас, крепкий и не сдувается
Источник: Яндекс Маркет
21.08.2023
Алексей

Достоинства:


Комментарий:
через 2 месяца вылезла грыжа
Источник: Яндекс Маркет
01.08.2023
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
матрас как матрас, ничего большего о нем сказать не могу
Источник: Яндекс Маркет
03.07.2023
Nikolay L.

Достоинства:


Комментарий:
держит воздух норм, беру на пляж. Плавал на нем



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Intex
Тип товара
Кровать надувная
Материал
ПВХ
Насос в комплекте
да
Особенности
максимальная нагрузка - 273 кг
Размер
152x203x26 см
Страна производитель
Китай
Описание
Матрас имеет однокамерную конструкцию с продольными перегородками и изготовлен из сверхпрочного, двухслойного ламинированного ПВХ. Эта модель - хит продаж в любые времена т.к., является экономичной и доступной! Здесь подойдёт девиз: Простота залог успеха!.. Плюс надувного матраса - это быстрая организация спального места и комфортного отдыха для Вас или ваших желанных гостей. Матрас имеет клапан усовершенствованной конструкции, позволяющий её быстро надувать, и так же быстро сдувать. В сложенном виде её можно с лёгкостью переносить без посторонней помощи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
В целом неплохая кровать. Из недостатков - скрипит
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Ядвига М.

Достоинства:


Комментарий:
ещё не пользовалась, пришло все целое.
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный матрац. За двое суток сдулся процентов на 20, не особо критично. Вполне доволен покупкой для временной ночёвки.
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Людмила Б.

Достоинства:


Комментарий:
отличный товар! рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2025
Александр д.

Достоинства:


Комментарий:
матрас хороший не сдувается, но подушки не держат воздух, подушки не удобные , и надолго хватает в них воздуха, сдуваются, идёт насос в комплекте с колпачками
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2024
Елена В.

Достоинства:


Комментарий:
Матрас отличный,упругий,двое суток спали-не сдувается, понравился всем.
Источник: Яндекс Маркет
04.09.2024
Наталия К.

Достоинства:


Комментарий:
Общее впечатление нормальный матрас но насос ,ни очем. Оставался нажной насос,от старого матраса, вот это вещь.
Источник: Яндекс Маркет
24.08.2024
Татьяна Л.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, но заказала не тот размер
Источник: Яндекс Маркет
27.07.2024
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
За неделю не пришлось ни разу подкачивать
Источник: Яндекс Маркет
18.07.2024
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший матрац. Пользуюсь такими постоянно. На рыбалке на отдыхе либо в дальней дороге
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2024
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Матрас хороший, качество нормальное. Время накачивания 5-10 мин максимум. Удобно что есть насос в комплекте. Подушки, конечно, специфические, на любителя.
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2023
Елена П.

Достоинства:


Комментарий:
Накачивается быстро. Накачали дома для проверки - все целое, оставили в таком состоянии на неделю - немного сдулся, но спать стало комфортнее чем на плотном. Подушки сдулись за ночь полностью без использования. В целом за свою цену отлично
Источник: Яндекс Маркет
13.10.2023
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
единственное нужно подкладывать под матрас что-нибудь, чтобы он не скрипел
Источник: Яндекс Маркет
10.10.2023
Анастасия В.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший матрас, крепкий и не сдувается
Источник: Яндекс Маркет
21.08.2023
Алексей

Достоинства:


Комментарий:
через 2 месяца вылезла грыжа
Источник: Яндекс Маркет
01.08.2023
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
матрас как матрас, ничего большего о нем сказать не могу
Источник: Яндекс Маркет
03.07.2023
Nikolay L.

Достоинства:


Комментарий:
держит воздух норм, беру на пляж. Плавал на нем


Кровать INTEX DURA-BEAM CLASSIC DOWNY, King, флок + ручной насос + 2 надувные подушки, 64765, 152x203x26 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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