Кровать INTEX DURA-BEAM CLASSIC DOWNY, King, флок + ручной насос + 2 надувные подушки, 64765, 152x203x26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кровать надувная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%2 170 руб. 4 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 340972
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кровать надувная
Материал
ПВХ
Насос в комплекте
да
Особенности
максимальная нагрузка - 273 кг
Размер
152x203x26 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х33х12
Вес, кг.
4.17
Описание товара Кровать INTEX DURA-BEAM CLASSIC DOWNY, King, флок + ручной насос + 2 надувные подушки, 64765, 152x203x26
Матрас имеет однокамерную конструкцию с продольными перегородками и изготовлен из сверхпрочного, двухслойного ламинированного ПВХ. Эта модель - хит продаж в любые времена т.к., является экономичной и доступной! Здесь подойдёт девиз: Простота залог успеха!.. Плюс надувного матраса - это быстрая организация спального места и комфортного отдыха для Вас или ваших желанных гостей. Матрас имеет клапан усовершенствованной конструкции, позволяющий её быстро надувать, и так же быстро сдувать. В сложенном виде её можно с лёгкостью переносить без посторонней помощи.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кровать надувная
Материал
ПВХ
Насос в комплекте
да
Особенности
максимальная нагрузка - 273 кг
Размер
152x203x26 см
Страна производитель
Китай
Матрас имеет однокамерную конструкцию с продольными перегородками и изготовлен из сверхпрочного, двухслойного ламинированного ПВХ. Эта модель - хит продаж в любые времена т.к., является экономичной и доступной! Здесь подойдёт девиз: Простота залог успеха!.. Плюс надувного матраса - это быстрая организация спального места и комфортного отдыха для Вас или ваших желанных гостей. Матрас имеет клапан усовершенствованной конструкции, позволяющий её быстро надувать, и так же быстро сдувать. В сложенном виде её можно с лёгкостью переносить без посторонней помощи.
Достоинства:
Комментарий:
В целом неплохая кровать. Из недостатков - скрипит
Достоинства:
Комментарий:
ещё не пользовалась, пришло все целое.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный матрац. За двое суток сдулся процентов на 20, не особо критично. Вполне доволен покупкой для временной ночёвки.
Достоинства:
Комментарий:
отличный товар! рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
матрас хороший не сдувается, но подушки не держат воздух, подушки не удобные , и надолго хватает в них воздуха, сдуваются, идёт насос в комплекте с колпачками
Достоинства:
Комментарий:
Матрас отличный,упругий,двое суток спали-не сдувается, понравился всем.
Достоинства:
Комментарий:
Общее впечатление нормальный матрас но насос ,ни очем. Оставался нажной насос,от старого матраса, вот это вещь.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, но заказала не тот размер
Достоинства:
Комментарий:
За неделю не пришлось ни разу подкачивать
Достоинства:
Комментарий:
Хороший матрац. Пользуюсь такими постоянно. На рыбалке на отдыхе либо в дальней дороге
Достоинства:
Комментарий:
Матрас хороший, качество нормальное. Время накачивания 5-10 мин максимум. Удобно что есть насос в комплекте. Подушки, конечно, специфические, на любителя.
Достоинства:
Комментарий:
Накачивается быстро. Накачали дома для проверки - все целое, оставили в таком состоянии на неделю - немного сдулся, но спать стало комфортнее чем на плотном. Подушки сдулись за ночь полностью без использования. В целом за свою цену отлично
Достоинства:
Комментарий:
единственное нужно подкладывать под матрас что-нибудь, чтобы он не скрипел
Достоинства:
Комментарий:
Хороший матрас, крепкий и не сдувается
Достоинства:
Комментарий:
через 2 месяца вылезла грыжа
Достоинства:
Комментарий:
матрас как матрас, ничего большего о нем сказать не могу
Достоинства:
Комментарий:
держит воздух норм, беру на пляж. Плавал на нем
Кровать INTEX DURA-BEAM CLASSIC DOWNY, King, флок + ручной насос + 2 надувные подушки, 64765, 152x203x26 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кровать INTEX DURA-BEAM CLASSIC DOWNY, King, флок + ручной насос + 2 надувные подушки, 64765, 152x203x26
Достоинства:
Комментарий:
В целом неплохая кровать. Из недостатков - скрипит
Достоинства:
Комментарий:
ещё не пользовалась, пришло все целое.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный матрац. За двое суток сдулся процентов на 20, не особо критично. Вполне доволен покупкой для временной ночёвки.
Достоинства:
Комментарий:
отличный товар! рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
матрас хороший не сдувается, но подушки не держат воздух, подушки не удобные , и надолго хватает в них воздуха, сдуваются, идёт насос в комплекте с колпачками
Достоинства:
Комментарий:
Матрас отличный,упругий,двое суток спали-не сдувается, понравился всем.
Достоинства:
Комментарий:
Общее впечатление нормальный матрас но насос ,ни очем. Оставался нажной насос,от старого матраса, вот это вещь.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, но заказала не тот размер
Достоинства:
Комментарий:
За неделю не пришлось ни разу подкачивать
Достоинства:
Комментарий:
Хороший матрац. Пользуюсь такими постоянно. На рыбалке на отдыхе либо в дальней дороге
Достоинства:
Комментарий:
Матрас хороший, качество нормальное. Время накачивания 5-10 мин максимум. Удобно что есть насос в комплекте. Подушки, конечно, специфические, на любителя.
Достоинства:
Комментарий:
Накачивается быстро. Накачали дома для проверки - все целое, оставили в таком состоянии на неделю - немного сдулся, но спать стало комфортнее чем на плотном. Подушки сдулись за ночь полностью без использования. В целом за свою цену отлично
Достоинства:
Комментарий:
единственное нужно подкладывать под матрас что-нибудь, чтобы он не скрипел
Достоинства:
Комментарий:
Хороший матрас, крепкий и не сдувается
Достоинства:
Комментарий:
через 2 месяца вылезла грыжа
Достоинства:
Комментарий:
матрас как матрас, ничего большего о нем сказать не могу
Достоинства:
Комментарий:
держит воздух норм, беру на пляж. Плавал на нем