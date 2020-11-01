Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(495)137-52-98
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ножницы листовые Bosch GSC 160 (0.601.500.500)

Артикул: 34085
Ножницы листовые Bosch GSC 160 (0.601.500.408)
35 750 руб. 
Купить
+ 621 КэтКоинов
Артикул: 34085
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 5 959 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендBosch
Тип товараНожницы листовые
Аккумулятор в комплектенет
В кейсенет
Максимальная толщина реза, мм2.2
Минимальный радиус реза35 мм
Мощность500 Вт
Питаниесеть
Длина, см23.2
Ширина, см11.5
Высота, см9
Вес, кг1.8

Вырезные ножницы Bosch GSC 160 - компактный и удобный в эксплуатации инструмент с самым маленьким обхватом рукоятки в своем классе. Оснащен мощным двигателем на 500 Вт и удобным ползунковым выключателем.

Характеристики:

Обрабатываемый материал  - сталь до 400 Н/мм² при 1,6 мм
Число ходов при нагрузке  -  3.500 мин-1
Число ходов холостого хода  -  5.000 мин-1
Номинальная потребляемая мощность  -  500 Вт
Выходная мощность  -  270 ВтВес    1,8 кг
Производительность резания стали (400 Н/мм²), макс. -   1,6 мм
Производительность резания стали (600 Н/мм²), макс.  -  1,2 мм
Производительность резания стали (800 Н/мм²), макс.  -  0,7 мм
Производительность резания алюминия (200 Н/мм²), макс. - 2,2 мм
Длина - 232 мм
Высота  - 115 мм



Смотрите также: Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Ножницы листовые Bosch GSC 160 (0.601.500.500) – стоимость товара 35750 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Москве

8 (495) 137-52-98

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...