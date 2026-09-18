Антивирус Panda Family J01Y0PF0E10 - ESD версия - на 10 устройств - (лицензия на 1 год) (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Антивирусы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-12%990 руб. 1 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 339343
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Характеристики
Вес, г.
1
Описание товара Антивирус Panda Family J01Y0PF0E10 - ESD версия - на 10 устройств - (лицензия на 1 год) (электронный ключ)
Антивирус Panda Family - специализированное антивирусное решение для домашних пользователей с опциями родительского контроля. Данное решение является дополнительным модулем к Panda Dome. Оно помогает контролировать онлайн активность детей, с помощью GPS отслеживать их местоположение, ограничивать количество времени, проводимое детьми в сети. А также у ребенка под рукой всегда будет тревожная кнопка в экстренной ситуации.
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Антивирус Panda Family - специализированное антивирусное решение для домашних пользователей с опциями родительского контроля. Данное решение является дополнительным модулем к Panda Dome. Оно помогает контролировать онлайн активность детей, с помощью GPS отслеживать их местоположение, ограничивать количество времени, проводимое детьми в сети. А также у ребенка под рукой всегда будет тревожная кнопка в экстренной ситуации.
Антивирус Panda Family J01Y0PF0E10 - ESD версия - на 10 устройств - (лицензия на 1 год) (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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