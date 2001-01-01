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Электропила Интерскол ПЦ-16/2000ТН (71.1.1.01) купить с доставкой в Москве
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Электропила Интерскол ПЦ-16/2000ТН (71.1.1.01)

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Пила цепная электро Интерскол ПЦ-16/2000ТН - фото 2
Пила цепная электро Интерскол ПЦ-16/2000ТН - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электропила
  • Пила цепная электро Интерскол ПЦ-16/2000ТН - фото 2
  • Пила цепная электро Интерскол ПЦ-16/2000ТН - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 33928
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Характеристики

Бренд
интерскол
Тип товара
Электропила
Размеры в упаковке, см
73х44х25
Вес, кг.
6.1

Описание товара Электропила Интерскол ПЦ-16/2000ТН (71.1.1.01)

Электропила Интерскол ПЦ-16/2000ТН представляет собой мощный инструмент, рассчитанный на интенсивную эксплуатацию и продолжительную работу. Отличная сбалансированность инструмента благодаря продольному расположению двигателя снижает утомляемость оператора при долгой работе. Инструмент справляется с любыми породами древесины, распил можно производить как вдоль, так и поперек волокон. Применяется в строительстве, ремонтных работах, садово-парковом хозяйстве. Электропила Интерскол ПЦ-16/2000ТН может использоваться не только на открытом воздухе, но и в помещении - электрический двигатель не производит токсичных выбросов и является экологически безопасным.

Особенности:

  • Прорезиненная накладка на рукоятке обеспечивает надежный хват инструмента;
  • При касании рукой защитного щитка или сильной отдаче инерционный тормоз моментально останавливает цепь для безопасности пользователя;
  • Для повышения степени безопасности предусмотрены три выключателя привода. Запустить пилу можно только одновременно взявшись за две рукоятки с кнопками блокировки двигателя;
  • Двойной тормоз - механический ленточный и электрический - обеспечивают моментальную остановку цепи;
  • Наличие плунжерного насоса обеспечивает эффективное автоматическое смазывание пильной цепи;
  • Количество звеньев цепи - 57 штук;
  • Ширина паза - 1.3 мм;
  • Длина сетевого шнура - 30 см.

Комплектация:

  • Электропила Интерскол ПЦ-16/2000ТН;
  • Шина;
  • Цепь;
  • Тюбик со смазкой;
  • Талон гарантийного обслуживания;
  • Руководство;
  • Упаковка.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita

Отзывы о товаре Электропила Интерскол ПЦ-16/2000ТН (71.1.1.01)




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Характеристики
Бренд
интерскол
Тип товара
Электропила
Описание

Электропила Интерскол ПЦ-16/2000ТН представляет собой мощный инструмент, рассчитанный на интенсивную эксплуатацию и продолжительную работу. Отличная сбалансированность инструмента благодаря продольному расположению двигателя снижает утомляемость оператора при долгой работе. Инструмент справляется с любыми породами древесины, распил можно производить как вдоль, так и поперек волокон. Применяется в строительстве, ремонтных работах, садово-парковом хозяйстве. Электропила Интерскол ПЦ-16/2000ТН может использоваться не только на открытом воздухе, но и в помещении - электрический двигатель не производит токсичных выбросов и является экологически безопасным.

Особенности:

  • Прорезиненная накладка на рукоятке обеспечивает надежный хват инструмента;
  • При касании рукой защитного щитка или сильной отдаче инерционный тормоз моментально останавливает цепь для безопасности пользователя;
  • Для повышения степени безопасности предусмотрены три выключателя привода. Запустить пилу можно только одновременно взявшись за две рукоятки с кнопками блокировки двигателя;
  • Двойной тормоз - механический ленточный и электрический - обеспечивают моментальную остановку цепи;
  • Наличие плунжерного насоса обеспечивает эффективное автоматическое смазывание пильной цепи;
  • Количество звеньев цепи - 57 штук;
  • Ширина паза - 1.3 мм;
  • Длина сетевого шнура - 30 см.

Комплектация:

  • Электропила Интерскол ПЦ-16/2000ТН;
  • Шина;
  • Цепь;
  • Тюбик со смазкой;
  • Талон гарантийного обслуживания;
  • Руководство;
  • Упаковка.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Электропила Интерскол ПЦ-16/2000ТН (71.1.1.01) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6600 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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