ПО ABBYY FineReader 15 Business 1 year AF15-2S4W01-102 (электронный ключ)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Программное обеспечение
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%6 790 руб. 9 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 339133
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Характеристики
Вес, г.
1
Описание товара ПО ABBYY FineReader 15 Business 1 year AF15-2S4W01-102 (электронный ключ)
ABBYY FineReader 15 Business упрощает оцифровку, поиск, редактирование документов, обмен файлами и совместную работу над любым типом документов в рамках рабочих процессов. Вы можете редактировать любые PDF-документы — от исправления опечатки до изменения содержания целого абзаца и страницы, перемещать текстовые блоки, добавлять строки или абзацы на страницу, изменять форматирование текста и структуру документа, автоматизировать повторяющиеся задачи и сравнивать документы в различных форматах.
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ABBYY FineReader 15 Business упрощает оцифровку, поиск, редактирование документов, обмен файлами и совместную работу над любым типом документов в рамках рабочих процессов. Вы можете редактировать любые PDF-документы — от исправления опечатки до изменения содержания целого абзаца и страницы, перемещать текстовые блоки, добавлять строки или абзацы на страницу, изменять форматирование текста и структуру документа, автоматизировать повторяющиеся задачи и сравнивать документы в различных форматах.
ПО ABBYY FineReader 15 Business 1 year AF15-2S4W01-102 (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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