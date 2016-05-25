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Тонер ELP для Konica-Minolta bizhub 36/42 TN-320/TN-415 (туба 490г) купить с доставкой в Москве
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Тонер ELP для Konica-Minolta bizhub 36/42 TN-320/TN-415 (туба 490г)

5 Отзывы
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Тонер ELP для Konica-Minolta bizhub 36/42 TN-320/TN-415 (туба 490г)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Konica-Minolta
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
36, 42
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 338347
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Характеристики

Бренд
ELP
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Konica-Minolta
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
36, 42
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х11х10
Вес, г.
779

Описание товара Тонер ELP для Konica-Minolta bizhub 36/42 TN-320/TN-415 (туба 490г)

Компания ELP Imaging является представителем китайской индустрии. Она специализируется на создании и распространении комплектующих частей принтера. Продукцию компании можно разделить на две категории: для ремонта оргтехники и для заправки картриджей.

Отзывы о товаре Тонер ELP для Konica-Minolta bizhub 36/42 TN-320/TN-415 (туба 490г)

Источник: Яндекс Маркет
25.06.2027
Фёдор

Достоинства:
Профессиональное качество

Недостатки:
Не обнаружили!

Комментарий:
Используем в небольшой типографии для печати презентаций и буклетов. Тонер ложится ровно, без проплешин. Плотность насыпки оптимальная - документы получаются насыщенными, но не жирными. Заправляем несколько принтеров этим тонером - все работают без нареканий.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2016
Vladislav

Достоинства:
Экономичное решение!

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Приобретаю уже вторую тубу - полностью доволен результатом. Тонер не забивает принтер, печать стабильная даже после длительного простоя. Расход действительно экономичный - 490 грамм хватает надолго. Рекомендую для любого типа работ!
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2012
Elena

Достоинства:
Надежный аналог для бизнеса!

Недостатки:
Не обнаружила

Комментарий:
Как администратор офиса, постоянно ищу качественные расходники. Этот тонер полностью соответствует ожиданиям - печать стабильная, расход экономичный. Даже при больших объемах работы качество не падает. Обязательно закажу еще!
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2008
Тимур

Достоинства:
За свои деньги - просто находка! Особенно порадовала быстрая доставка от магазина.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Идеальное решение для дома! Купил для домашнего принтера - печать документов на высшем уровне. Тонер не пылит, не пачкает.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2006
Надежда

Достоинства:
Цена приятно удивила!

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Отличная находка для офиса! Используем этот тонер уже второй месяц в Bizhub 36 - принтер его принимает без проблем. Качество печати на высоте, документы получаются четкими, без полос. Объем 490 грамм - как раз хватает на месяц активной печати.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ELP
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Konica-Minolta
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
36, 42
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Компания ELP Imaging является представителем китайской индустрии. Она специализируется на создании и распространении комплектующих частей принтера. Продукцию компании можно разделить на две категории: для ремонта оргтехники и для заправки картриджей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2027
Фёдор

Достоинства:
Профессиональное качество

Недостатки:
Не обнаружили!

Комментарий:
Используем в небольшой типографии для печати презентаций и буклетов. Тонер ложится ровно, без проплешин. Плотность насыпки оптимальная - документы получаются насыщенными, но не жирными. Заправляем несколько принтеров этим тонером - все работают без нареканий.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2016
Vladislav

Достоинства:
Экономичное решение!

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Приобретаю уже вторую тубу - полностью доволен результатом. Тонер не забивает принтер, печать стабильная даже после длительного простоя. Расход действительно экономичный - 490 грамм хватает надолго. Рекомендую для любого типа работ!
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2012
Elena

Достоинства:
Надежный аналог для бизнеса!

Недостатки:
Не обнаружила

Комментарий:
Как администратор офиса, постоянно ищу качественные расходники. Этот тонер полностью соответствует ожиданиям - печать стабильная, расход экономичный. Даже при больших объемах работы качество не падает. Обязательно закажу еще!
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2008
Тимур

Достоинства:
За свои деньги - просто находка! Особенно порадовала быстрая доставка от магазина.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Идеальное решение для дома! Купил для домашнего принтера - печать документов на высшем уровне. Тонер не пылит, не пачкает.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2006
Надежда

Достоинства:
Цена приятно удивила!

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Отличная находка для офиса! Используем этот тонер уже второй месяц в Bizhub 36 - принтер его принимает без проблем. Качество печати на высоте, документы получаются четкими, без полос. Объем 490 грамм - как раз хватает на месяц активной печати.


Тонер ELP для Konica-Minolta bizhub 36/42 TN-320/TN-415 (туба 490г) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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