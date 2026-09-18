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Тонер-картридж ELP для Canon iR Adv C5030/5035/5235/5240 C-EXV29/GPR-31/NPG-46 cyan (туба 484г) купить с доставкой в Москве
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Тонер-картридж ELP для Canon iR Adv C5030/5035/5235/5240 C-EXV29/GPR-31/NPG-46 cyan (туба 484г)

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Тонер-картридж ELP для Canon iR Adv C5030/5035/5235/5240 C-EXV29/GPR-31/NPG-46 cyan (туба 484г)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
iR Adv C5030, 5035, 5235, 5240
Цвет
голубой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 338265
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Характеристики

Бренд
ELP
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
iR Adv C5030, 5035, 5235, 5240
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х15
Вес, г.
770

Описание товара Тонер-картридж ELP для Canon iR Adv C5030/5035/5235/5240 C-EXV29/GPR-31/NPG-46 cyan (туба 484г)

Компания ELP Imaging является представителем китайской индустрии. Она специализируется на создании и распространении комплектующих частей принтера. Продукцию компании можно разделить на две категории: для ремонта оргтехники и для заправки картриджей.

Отзывы о товаре Тонер-картридж ELP для Canon iR Adv C5030/5035/5235/5240 C-EXV29/GPR-31/NPG-46 cyan (туба 484г)




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Характеристики
Бренд
ELP
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
iR Adv C5030, 5035, 5235, 5240
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Описание
Компания ELP Imaging является представителем китайской индустрии. Она специализируется на создании и распространении комплектующих частей принтера. Продукцию компании можно разделить на две категории: для ремонта оргтехники и для заправки картриджей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер-картридж ELP для Canon iR Adv C5030/5035/5235/5240 C-EXV29/GPR-31/NPG-46 cyan (туба 484г) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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