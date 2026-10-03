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Тонер-картридж ELP для Kyocera FS-C5200DN TK-550M magenta 6K купить с доставкой в Москве
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Тонер-картридж ELP для Kyocera FS-C5200DN TK-550M magenta 6K

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Тонер-картридж ELP для Kyocera FS-C5200DN TK-550M magenta 6K
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
FS-C5200DN
Цвет
Magenta
Ресурс печати, копий
6000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
1 680 руб.  2 260 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 338139
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Тонер-картридж ELP для Kyocera FS-C5200DN TK-550M magenta 6K
1 680 руб. -26%
2 260 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ELP
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
FS-C5200DN
Цвет
Magenta
Ресурс печати, копий
6000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х15
Вес, г.
500

Описание товара Тонер-картридж ELP для Kyocera FS-C5200DN TK-550M magenta 6K

Картридж для лазерных принтеров ELP — это надежное решение для высококачественной печати. Совместимый с устройствами Kyocera, он обеспечивает стабильную работу и отличные результаты. Стандартная емкость картриджа позволяет достичь оптимального баланса между стоимостью и производительностью. Цвет Magenta добавит яркости вашим документам и изображениям, подчеркивая их красочность и насыщенность. С ресурсом печати до 6000 копий, этот картридж подходит для использования как в домашнем офисе, так и в условиях небольшой компании, сокращая необходимость в частой замене расходных материалов. Качество и надежность от бренда ELP гарантируют, что каждый отпечаток будет четким и профессиональным, что делает этот картридж отличным выбором для любых ваших печатных нужд.

Отзывы о товаре Тонер-картридж ELP для Kyocera FS-C5200DN TK-550M magenta 6K




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Характеристики
Бренд
ELP
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
FS-C5200DN
Цвет
Magenta
Ресурс печати, копий
6000
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж для лазерных принтеров ELP — это надежное решение для высококачественной печати. Совместимый с устройствами Kyocera, он обеспечивает стабильную работу и отличные результаты. Стандартная емкость картриджа позволяет достичь оптимального баланса между стоимостью и производительностью. Цвет Magenta добавит яркости вашим документам и изображениям, подчеркивая их красочность и насыщенность. С ресурсом печати до 6000 копий, этот картридж подходит для использования как в домашнем офисе, так и в условиях небольшой компании, сокращая необходимость в частой замене расходных материалов. Качество и надежность от бренда ELP гарантируют, что каждый отпечаток будет четким и профессиональным, что делает этот картридж отличным выбором для любых ваших печатных нужд.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер-картридж ELP для Kyocera FS-C5200DN TK-550M magenta 6K - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1680 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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