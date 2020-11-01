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Рубанок электрический Bosch PHO 3100 (0603271120)

Артикул: 33799
  • Рубанок Bosch PHO 3100 (0603271120) - фото 1
  • Рубанок электрический Bosch PHO 3100 (0603271120) - фото 2
  • Рубанок электрический Bosch PHO 3100 (0603271120) - фото 3
Рубанок Bosch PHO 3100 (0603271120) - фото 1
Рубанок электрический Bosch PHO 3100 (0603271120) - фото 2
Рубанок электрический Bosch PHO 3100 (0603271120) - фото 3
15 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 33799
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БрендBosch
Тип товараРубанок
Выборка четвертиесть
Глубина строгания, мм3.1
Максимальное число оборотов, об/мин16500
Напряжение сети, В220
Плавный пускнет
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкойнет
Регулировка глубины строганияесть
Упаковкакейс
Ширина строгания, мм82
КомплектацияРубанок, двухсторонний твердосплавный нож, ключ с внутренним шестигранником, параллельный упор, пластмассовый чемодан
Мощность750 Вт
Длина, см32
Ширина, см15
Высота, см15
Вес, кг2.6
  • Высокое качество обработки поверхности в своём классе благодаря максимально высокому числу оборотов холостого хода и запатентованной, высококачественной системе ножей Woodrazor
  • Быстрая, эффективная работа в своём классе благодаря максимальной глубине строгания 3,1 мм
  • Три V-образных паза различных размеров для легкого скашивания кромок
  • Система двустороннего выброса стружки с разъёмом для подсоединения пылесборного мешка или промышленного пылесоса — выброс стружки в правую или левую сторону (в зависимости
  • от условий работы)
  • Оптимизированная система выброса стружки препятствует её затору, что позволяет работать без перерывов
  • Автоматически раскладывающийся башмак предотвращает повреждение заготовки или ножа рубанка при прерывании работы
  • Комбинированная кнопка установки ведения инструмента и глубины строгания обеспечивает надёжное ведение рубанка и плавную регулировку

Характеристики:

Глубина строгания    0 – 3,1 мм
Глубина выборки паза    0 – 9 мм
Номинальная потребляемая мощность    750 Вт
Выходная мощность    420 Вт
Рабочая ширина    82 мм
Число Оборотов холостого хода    16.500 об/мин
Масса    2,6 кг

 

 

 



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