Описание товара Компьютерное кресло Brabix Premium Work EX-513 экокожа черное

Кресло BRABIX Work EX-513 создано для комфортной работы. Каждая деталь этой модели премиум качества, поэтому на это кресло распространяется расширенная гарантия на 2 года.

Обивка выполнена из высококачественного современного материала на хлопковой основе – экокожи. Она устойчива к истиранию, не требует особых мер по уходу и долго сохраняет презентабельный внешний вид.

Надежный механизм качания "Top Gun" обеспечивает возможность свободного качания с фиксацией в рабочем положении и регулировку силы отклонения под вес сидящего.

Кресло руководителя BRABIX Work EX-513 выполнено по всем канонам эргономики: высокая спинка, прочные подлокотники с мягкими накладками и «плотная» набивка.

Максимальная нагрузка на кресло 120 кг.

Минималистичный и актуальный дизайн этой модели впишется в любой интерьер.

Доступное, качественное кресло, среднего ценового сегмента.

Кресла марки Brabix отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.