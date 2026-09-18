Компьютерное кресло Brabix Premium Work EX-513 экокожа черное
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Компьютерное кресло Brabix Premium Work EX-513 экокожа черное
Кресло BRABIX Work EX-513 создано для комфортной работы. Каждая деталь этой модели премиум качества, поэтому на это кресло распространяется расширенная гарантия на 2 года.
Обивка выполнена из высококачественного современного материала на хлопковой основе – экокожи. Она устойчива к истиранию, не требует особых мер по уходу и долго сохраняет презентабельный внешний вид.
Надежный механизм качания "Top Gun" обеспечивает возможность свободного качания с фиксацией в рабочем положении и регулировку силы отклонения под вес сидящего.
Кресло руководителя BRABIX Work EX-513 выполнено по всем канонам эргономики: высокая спинка, прочные подлокотники с мягкими накладками и «плотная» набивка.
Максимальная нагрузка на кресло 120 кг.
Минималистичный и актуальный дизайн этой модели впишется в любой интерьер.
Доступное, качественное кресло, среднего ценового сегмента.
Кресла марки Brabix отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
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Кресло BRABIX Work EX-513 создано для комфортной работы. Каждая деталь этой модели премиум качества, поэтому на это кресло распространяется расширенная гарантия на 2 года.
Обивка выполнена из высококачественного современного материала на хлопковой основе – экокожи. Она устойчива к истиранию, не требует особых мер по уходу и долго сохраняет презентабельный внешний вид.
Надежный механизм качания "Top Gun" обеспечивает возможность свободного качания с фиксацией в рабочем положении и регулировку силы отклонения под вес сидящего.
Кресло руководителя BRABIX Work EX-513 выполнено по всем канонам эргономики: высокая спинка, прочные подлокотники с мягкими накладками и «плотная» набивка.
Максимальная нагрузка на кресло 120 кг.
Минималистичный и актуальный дизайн этой модели впишется в любой интерьер.
Доступное, качественное кресло, среднего ценового сегмента.
Кресла марки Brabix отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
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