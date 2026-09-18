Кресло компактное BRABIX Flip MG-305 ткань TW черное
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Кресло компактное BRABIX Flip MG-305 ткань TW черное
Обивка сиденья - прочная, «дышащая» ткань TW. Этот материал обладает хорошей износостойкостью и высокими показателями воздухопроницаемости. Благодаря этому материалу, можно чувствовать себя комфортно на рабочем месте в любом температурном режиме. Спинка обтянута плотной акриловой сеткой, которая обеспечивает необходимый комфорт в течение всего рабочего дня. Форма спинки выполнена с учетом эргономики. Кресло выдерживает нагрузку до 100 кг. Доступное, качественное кресло среднего ценового сегмента.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 420 руб. 6 660 руб.1105 руб. в СплитКомпьютерное кресло Бюрократ CH-299NX черный
-
В наличииЦена 5 450 руб.1363 руб. в СплитКресло Бюрократ CH-W695NLT темно-синий TW-05N TW-10N сетка/ткань...
-
В наличииЦена 6 190 руб.1548 руб. в СплитКресло Бюрократ CH-883-LOW-V/IVORY низкая спинка слоновая кость ...
-
В наличииЦена 6 980 руб.1745 руб. в СплитКресло игровое Defender Breeze Черный, класс 3, ткань
-
В наличииЦена 7 270 руб.1818 руб. в СплитКресло игровое Defender Companion Черный/белый, класс 3, металл,...
-
В наличииЦена 7 370 руб.1843 руб. в СплитКресло игровое Defender Synergy Черный/Красный, класс 3, PU
-
В наличииЦена 7 420 руб.1855 руб. в СплитКресло офисное Defender MADRID коричневый
-
В наличииЦена 7 530 руб.1883 руб. в СплитКресло игровое Defender XCOM BLACK/RED PU
-
В наличииЦена 7 550 руб.1888 руб. в СплитКресло офисное BRABIX Fit EX-514 с подголовником, хром, черное, ...
-
В наличииЦена 7 580 руб.1895 руб. в СплитКресло Бюрократ CH-883-LOW-V/BLACK низкая спинка черный искусств...
-
В наличииЦена 7 610 руб.1903 руб. в СплитКресло игровое Defender MERCURY BLACK/RED 64320
-
В наличииЦена 7 800 руб.1950 руб. в СплитКресло руководителя Бюрократ CH 002 Fabric серый 3C1 крестов. пл...
Обивка сиденья - прочная, «дышащая» ткань TW. Этот материал обладает хорошей износостойкостью и высокими показателями воздухопроницаемости. Благодаря этому материалу, можно чувствовать себя комфортно на рабочем месте в любом температурном режиме. Спинка обтянута плотной акриловой сеткой, которая обеспечивает необходимый комфорт в течение всего рабочего дня. Форма спинки выполнена с учетом эргономики. Кресло выдерживает нагрузку до 100 кг. Доступное, качественное кресло среднего ценового сегмента.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Отзывы о товаре Кресло компактное BRABIX Flip MG-305 ткань TW черное