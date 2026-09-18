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Кресло компактное BRABIX Flip MG-305 ткань TW черное купить с доставкой в Москве
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Кресло компактное BRABIX Flip MG-305 ткань TW черное

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Кресло компактное BRABIX Flip MG-305 ткань TW черное - фото 1
Кресло компактное BRABIX Flip MG-305 ткань TW черное - фото 2
Кресло компактное BRABIX Flip MG-305 ткань TW черное - фото 3
Кресло компактное BRABIX Flip MG-305 ткань TW черное - фото 4
Кресло компактное BRABIX Flip MG-305 ткань TW черное - фото 5
Кресло компактное BRABIX Flip MG-305 ткань TW черное - фото 6
Кресло компактное BRABIX Flip MG-305 ткань TW черное - фото 7
Кресло компактное BRABIX Flip MG-305 ткань TW черное - фото 8
Кресло компактное BRABIX Flip MG-305 ткань TW черное - фото 9
Кресло компактное BRABIX Flip MG-305 ткань TW черное - фото 10
Кресло компактное BRABIX Flip MG-305 ткань TW черное - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компактные кресла
  • Кресло компактное BRABIX Flip MG-305 ткань TW черное - фото 1
  • Кресло компактное BRABIX Flip MG-305 ткань TW черное - фото 2
  • Кресло компактное BRABIX Flip MG-305 ткань TW черное - фото 3
  • Кресло компактное BRABIX Flip MG-305 ткань TW черное - фото 4
  • Кресло компактное BRABIX Flip MG-305 ткань TW черное - фото 5
  • Кресло компактное BRABIX Flip MG-305 ткань TW черное - фото 6
  • Кресло компактное BRABIX Flip MG-305 ткань TW черное - фото 7
  • Кресло компактное BRABIX Flip MG-305 ткань TW черное - фото 8
  • Кресло компактное BRABIX Flip MG-305 ткань TW черное - фото 9
  • Кресло компактное BRABIX Flip MG-305 ткань TW черное - фото 10
  • Кресло компактное BRABIX Flip MG-305 ткань TW черное - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 337902
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Компактные кресла
Размеры в упаковке, см
53х51х22
Вес, кг.
7.94

Описание товара Кресло компактное BRABIX Flip MG-305 ткань TW черное

Обивка сиденья - прочная, «дышащая» ткань TW. Этот материал обладает хорошей износостойкостью и высокими показателями воздухопроницаемости. Благодаря этому материалу, можно чувствовать себя комфортно на рабочем месте в любом температурном режиме. Спинка обтянута плотной акриловой сеткой, которая обеспечивает необходимый комфорт в течение всего рабочего дня. Форма спинки выполнена с учетом эргономики. Кресло выдерживает нагрузку до 100 кг. Доступное, качественное кресло среднего ценового сегмента.

Отзывы о товаре Кресло компактное BRABIX Flip MG-305 ткань TW черное




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Компактные кресла
Описание

Обивка сиденья - прочная, «дышащая» ткань TW. Этот материал обладает хорошей износостойкостью и высокими показателями воздухопроницаемости. Благодаря этому материалу, можно чувствовать себя комфортно на рабочем месте в любом температурном режиме. Спинка обтянута плотной акриловой сеткой, которая обеспечивает необходимый комфорт в течение всего рабочего дня. Форма спинки выполнена с учетом эргономики. Кресло выдерживает нагрузку до 100 кг. Доступное, качественное кресло среднего ценового сегмента.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


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