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Чистящие салфетки DEFENDER CLN 30320 для мониторов всех типов в тубе 100 шт купить с доставкой в Москве
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Чистящие салфетки DEFENDER CLN 30320 для мониторов всех типов в тубе 100 шт

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Чистящие салфетки DEFENDER CLN 30320 для мониторов всех типов в тубе 100 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чистящие средства для оргтехники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
270 руб.  480 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 337889
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Чистящие салфетки DEFENDER CLN 30320 для мониторов всех типов в тубе 100 шт
270 руб. -44%
480 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Чистящие средства для оргтехники
Размеры в упаковке, см
15х8х5
Вес, г.
130

Описание товара Чистящие салфетки DEFENDER CLN 30320 для мониторов всех типов в тубе 100 шт

Салфетки имеют размер 110х170 мм и выполнены из нетканого материла на целлюлозной основе плотностью 21 г/м2. Упакованы в пластиковую тубу по 100 штук. Пропитывающий состав: вода, неионогенные ПАВ менее 5%, консервант, антистатический компонент. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией производителя устройства, которое подвергается очистке.

Отзывы о товаре Чистящие салфетки DEFENDER CLN 30320 для мониторов всех типов в тубе 100 шт




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Чистящие средства для оргтехники
Описание

Салфетки имеют размер 110х170 мм и выполнены из нетканого материла на целлюлозной основе плотностью 21 г/м2. Упакованы в пластиковую тубу по 100 штук. Пропитывающий состав: вода, неионогенные ПАВ менее 5%, консервант, антистатический компонент. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией производителя устройства, которое подвергается очистке.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чистящие салфетки DEFENDER CLN 30320 для мониторов всех типов в тубе 100 шт - по цене 270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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