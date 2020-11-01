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Фрезер Makita RP2300FC

Артикул: 33592
Фрезер Makita RP2300FC
28 430 руб. 
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+ 494 КэтКоинов
Артикул: 33592
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 4 739 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMakita
Тип товараФрезер
Минимальный размер цанги в комплекте12 мм
Подключение пылесосаесть
Фиксация шпинделяда
Уровень шума81 дБ
Глубина фрезирования70 мм
Максимальная скорость вращения, об/мин22000
Максимальный размер цанги в комплекте12 мм
Минимальная скорость вращения, об/мин9000
В кейсенет
Подсветкаесть
Плавный пускесть
Поддержание постоянной скоростиесть
Регулировка скоростиесть
Безключевая смена фрезнет
Мощность, Вт2300
Длина, см34
Ширина, см32
Высота, см23
Вес, кг6.1
Фрезер Makita RP2300FC это высокопроизводительный профессиональный фрезер с мощным мотором. Профессиональный фрезер позволяет установить оптимальную скорость для работы, ориентируясь на рабочий материал. Выбор глубины обработки 0-70 мм обеспечивает легкое проникновение вглубь заготовки или сквозь нее. Комфортное использование для пользователя обеспечено удобной ручкой с мягкими накладками, подсветкой рабочей зоны и функцией мягкого запуска.

Характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе 2.300 Вт
Частота холостого хода 9.000-22.000 мин-1
Глубина обработки 0 - 70 мм
Размер зажимного приспособления режущего инструмента 12 мм
Длина сетевого шнура 4,0 м
Масса в соответствии с процедурой EPTA 01/2003 6,1 кг

 



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Самовывоз невозможен
Фрезер Makita RP2300FC - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 28430 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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