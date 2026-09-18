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Тонер-картридж Katun для Kyocera FS-3920DN/3040/3140MFP/3040MFP+/3140MFP+/3540MFP/3640MFP TK-350 15K (С ЧИПОМ) купить с доставкой в Москве
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Тонер-картридж Katun для Kyocera FS-3920DN/3040/3140MFP/3040MFP+/3140MFP+/3540MFP/3640MFP TK-350 15K (С ЧИПОМ)

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Тонер-картридж Katun для Kyocera FS-3920DN/3040/3140MFP/3040MFP+/3140MFP+/3540MFP/3640MFP TK-350 15K (С ЧИПОМ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
FS-3920DN, 3040, 3140MFP, 3040MFP+, 3140MFP+, 3540MFP, 3640MFP
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 335538
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Характеристики

Бренд
Katun
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
FS-3920DN, 3040, 3140MFP, 3040MFP+, 3140MFP+, 3540MFP, 3640MFP
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х10
Вес, г.
950

Описание товара Тонер-картридж Katun для Kyocera FS-3920DN/3040/3140MFP/3040MFP+/3140MFP+/3540MFP/3640MFP TK-350 15K (С ЧИПОМ)

Учитывая современную ситуацию в экономике и постоянные изменения в технологиях, рынках и ожиданиях клиентов, Katun разрабатывает программы, продукты и решения, необходимые вам для стабилизации вашего бизнеса, повышения прибыльности и решения будущих задач. Компания Katun, основанная более сорок лет назад, является одним из ведущих мировых поставщиков совместимых расходных материалов, фоторецепторов и деталей для копировальных аппаратов, принтеров и многофункциональных аппаратов. Наш центральный офис в Миннеаполисе и десятки филиалов по всему миру обслуживают 10000 клиентов в 116 странах.

Отзывы о товаре Тонер-картридж Katun для Kyocera FS-3920DN/3040/3140MFP/3040MFP+/3140MFP+/3540MFP/3640MFP TK-350 15K (С ЧИПОМ)




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Характеристики
Бренд
Katun
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
FS-3920DN, 3040, 3140MFP, 3040MFP+, 3140MFP+, 3540MFP, 3640MFP
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Учитывая современную ситуацию в экономике и постоянные изменения в технологиях, рынках и ожиданиях клиентов, Katun разрабатывает программы, продукты и решения, необходимые вам для стабилизации вашего бизнеса, повышения прибыльности и решения будущих задач. Компания Katun, основанная более сорок лет назад, является одним из ведущих мировых поставщиков совместимых расходных материалов, фоторецепторов и деталей для копировальных аппаратов, принтеров и многофункциональных аппаратов. Наш центральный офис в Миннеаполисе и десятки филиалов по всему миру обслуживают 10000 клиентов в 116 странах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер-картридж Katun для Kyocera FS-3920DN/3040/3140MFP/3040MFP+/3140MFP+/3540MFP/3640MFP TK-350 15K (С ЧИПОМ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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