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Тонер Katun для картриджей CB435A/CB436A/CE285A/CE278A/CF279A/CF283A/CF283X, CRG-712/713/725/726/737/728 Universal (кан. 1кг) фас.Россия купить с доставкой в Москве
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Тонер Katun для картриджей CB435A/CB436A/CE285A/CE278A/CF279A/CF283A/CF283X, CRG-712/713/725/726/737/728 Universal (кан. 1кг) фас.Россия

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Тонер Katun для картриджей CB435A/CB436A/CE285A/CE278A/CF279A/CF283A/CF283X, CRG-712/713/725/726/737/728 Universal (кан. 1кг) фас.Россия
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon, для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
M1120 mfp, M1522 mfp, P1504, P1505, P1506, M1536 MFP Pro, P1560 Pro, P1566 Pro, P1600 Pro, P1606 Pro, M1130 MFP, M1132 MFP, M1137 Pro, M1210 Pro , M1212 MFP Pro, M1214 Pro, M1217 Pro, P1100 Pro, P1101 Pro, P1102 Pro, P1103 Pro, P1104 Pro, P1106 Pro, P1108 Pro, P1109 Pro, M125 Pro, M127 Pro, M201dw Pro , M202dw Pro , M225 Pro MFP, LBP 3250 , LBP 6200 , LBP 6230dw , Fax L150, Fax L170, Fax L410, MF4410 , MF4430 , MF4450 , MF4550 , MF4570 , MF4580 , MF4730 , MF4750 ,
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 335296
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Характеристики

Бренд
Katun
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon, для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
M1120 mfp, M1522 mfp, P1504, P1505, P1506, M1536 MFP Pro, P1560 Pro, P1566 Pro, P1600 Pro, P1606 Pro, M1130 MFP, M1132 MFP, M1137 Pro, M1210 Pro , M1212 MFP Pro, M1214 Pro, M1217 Pro, P1100 Pro, P1101 Pro, P1102 Pro, P1103 Pro, P1104 Pro, P1106 Pro, P1108 Pro, P1109 Pro, M125 Pro, M127 Pro, M201dw Pro , M202dw Pro , M225 Pro MFP, LBP 3250 , LBP 6200 , LBP 6230dw , Fax L150, Fax L170, Fax L410, MF4410 , MF4430 , MF4450 , MF4550 , MF4570 , MF4580 , MF4730 , MF4750 ,
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х11х10
Вес, кг.
1.07

Описание товара Тонер Katun для картриджей CB435A/CB436A/CE285A/CE278A/CF279A/CF283A/CF283X, CRG-712/713/725/726/737/728 Universal (кан. 1кг) фас.Россия

Учитывая современную ситуацию в экономике и постоянные изменения в технологиях, рынках и ожиданиях клиентов, Katun разрабатывает программы, продукты и решения, необходимые вам для стабилизации вашего бизнеса, повышения прибыльности и решения будущих задач. Компания Katun, основанная более сорок лет назад, является одним из ведущих мировых поставщиков совместимых расходных материалов, фоторецепторов и деталей для копировальных аппаратов, принтеров и многофункциональных аппаратов. Наш центральный офис в Миннеаполисе и десятки филиалов по всему миру обслуживают 10000 клиентов в 116 странах.

Отзывы о товаре Тонер Katun для картриджей CB435A/CB436A/CE285A/CE278A/CF279A/CF283A/CF283X, CRG-712/713/725/726/737/728 Universal (кан. 1кг) фас.Россия




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Характеристики
Бренд
Katun
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon, для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
M1120 mfp, M1522 mfp, P1504, P1505, P1506, M1536 MFP Pro, P1560 Pro, P1566 Pro, P1600 Pro, P1606 Pro, M1130 MFP, M1132 MFP, M1137 Pro, M1210 Pro , M1212 MFP Pro, M1214 Pro, M1217 Pro, P1100 Pro, P1101 Pro, P1102 Pro, P1103 Pro, P1104 Pro, P1106 Pro, P1108 Pro, P1109 Pro, M125 Pro, M127 Pro, M201dw Pro , M202dw Pro , M225 Pro MFP, LBP 3250 , LBP 6200 , LBP 6230dw , Fax L150, Fax L170, Fax L410, MF4410 , MF4430 , MF4450 , MF4550 , MF4570 , MF4580 , MF4730 , MF4750 ,
Страна производитель
Китай
Описание
Учитывая современную ситуацию в экономике и постоянные изменения в технологиях, рынках и ожиданиях клиентов, Katun разрабатывает программы, продукты и решения, необходимые вам для стабилизации вашего бизнеса, повышения прибыльности и решения будущих задач. Компания Katun, основанная более сорок лет назад, является одним из ведущих мировых поставщиков совместимых расходных материалов, фоторецепторов и деталей для копировальных аппаратов, принтеров и многофункциональных аппаратов. Наш центральный офис в Миннеаполисе и десятки филиалов по всему миру обслуживают 10000 клиентов в 116 странах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер Katun для картриджей CB435A/CB436A/CE285A/CE278A/CF279A/CF283A/CF283X, CRG-712/713/725/726/737/728 Universal (кан. 1кг) фас.Россия - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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