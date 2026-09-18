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Тонер Uninet SAMSUNG ML-1610/2010/2510/70 (фл. 95г) купить с доставкой в Москве
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Тонер Uninet SAMSUNG ML-1610/2010/2510/70 (фл. 95г)

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Тонер Uninet SAMSUNG ML-1610/2010/2510/70 (фл. 95г)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Samsung
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
ML-1610, 2010, 2510, 70
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 335140
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Характеристики

Бренд
Uninet
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Samsung
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
ML-1610, 2010, 2510, 70
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х10х10
Вес, кг.
1.2

Описание товара Тонер Uninet SAMSUNG ML-1610/2010/2510/70 (фл. 95г)

UniNet является мировым производителем оригинального оборудования с более чем 25-летним опытом работы в индустрии изображений. Возможности и технологии наших продуктов развивались на протяжении многих лет, что позволяет нам использовать наш опыт, лидерство на рынке и возможности исследований и разработок. Мы по-прежнему стремимся предлагать продукцию высочайшего качества, гибкие полноцветные и многофункциональные решения с долговечными и надежными результатами.



Теги товара: картриджи для samsung

Отзывы о товаре Тонер Uninet SAMSUNG ML-1610/2010/2510/70 (фл. 95г)




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Характеристики
Бренд
Uninet
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Samsung
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
ML-1610, 2010, 2510, 70
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
UniNet является мировым производителем оригинального оборудования с более чем 25-летним опытом работы в индустрии изображений. Возможности и технологии наших продуктов развивались на протяжении многих лет, что позволяет нам использовать наш опыт, лидерство на рынке и возможности исследований и разработок. Мы по-прежнему стремимся предлагать продукцию высочайшего качества, гибкие полноцветные и многофункциональные решения с долговечными и надежными результатами.


Теги товара: картриджи для samsung
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер Uninet SAMSUNG ML-1610/2010/2510/70 (фл. 95г) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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