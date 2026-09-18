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Драм-картридж XEROX WC 7120/25/7220/25 желтый (51K) (013R00658) купить с доставкой в Москве
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Драм-картридж XEROX WC 7120/25/7220/25 желтый (51K) (013R00658)

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Драм-картридж XEROX WC 7120/25/7220/25 желтый (51K) (013R00658)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
WC 7120, 25, 7220, 25
Цвет
желтый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 490 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 335056
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Драм-картридж XEROX WC 7120/25/7220/25 желтый (51K) (013R00658)
11 490 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Xerox
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
WC 7120, 25, 7220, 25
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х17х16
Вес, кг.
1.9

Описание товара Драм-картридж XEROX WC 7120/25/7220/25 желтый (51K) (013R00658)

Xerox — технологический лидер, благодаря инновационным решениям которого во всём мире меняются принципы работы, взаимодействия и коммуникаций. Наша компания создаёт технологические решения для работы с информацией и документами дома, в офисе и на промышленных предприятиях и предлагает широкий выбор бумажной продукции: от белых офисных бумаг до специальных синтетических материалов. Также компания оказывает услуги по аутсорсингу документоёмких процессов и комплексных информационных проектов.

Отзывы о товаре Драм-картридж XEROX WC 7120/25/7220/25 желтый (51K) (013R00658)




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Характеристики
Бренд
Xerox
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
WC 7120, 25, 7220, 25
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Описание
Xerox — технологический лидер, благодаря инновационным решениям которого во всём мире меняются принципы работы, взаимодействия и коммуникаций. Наша компания создаёт технологические решения для работы с информацией и документами дома, в офисе и на промышленных предприятиях и предлагает широкий выбор бумажной продукции: от белых офисных бумаг до специальных синтетических материалов. Также компания оказывает услуги по аутсорсингу документоёмких процессов и комплексных информационных проектов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Драм-картридж XEROX WC 7120/25/7220/25 желтый (51K) (013R00658) - по цене 11490 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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