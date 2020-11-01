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Объектив Canon EF 8-15mm f 4.0L Fisheye USM

Артикул: 33497
  • Объектив Canon EF 8-15mm f 4.0L Fisheye USM - фото 1
  • Объектив Canon EF 8-15mm f 4.0L Fisheye USM - фото 2
  • Объектив Canon EF 8-15mm f 4.0L Fisheye USM - фото 3
  • Объектив Canon EF 8-15mm f 4.0L Fisheye USM - фото 4
  • Объектив Canon EF 8-15mm f 4.0L Fisheye USM - фото 5
  • Объектив Canon EF 8-15mm f 4.0L Fisheye USM - фото 6
  • Объектив Canon EF 8-15mm f 4.0L Fisheye USM - фото 7
Объектив Canon EF 8-15mm f 4.0L Fisheye USM - фото 1
Объектив Canon EF 8-15mm f 4.0L Fisheye USM - фото 2
Объектив Canon EF 8-15mm f 4.0L Fisheye USM - фото 3
Объектив Canon EF 8-15mm f 4.0L Fisheye USM - фото 4
Объектив Canon EF 8-15mm f 4.0L Fisheye USM - фото 5
Объектив Canon EF 8-15mm f 4.0L Fisheye USM - фото 6
Объектив Canon EF 8-15mm f 4.0L Fisheye USM - фото 7
88 570 руб. 
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+ 67 КэтКоинов
Артикул: 33497
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендCanon
Тип товараОбъектив
Адаптирован для видеосъемкинет
БайонетCanon EF/EF-S
Внутренняя фокусировканет
Диаметр фильтра67 мм
Тип объективарыбий глаз
Ультразвуковой приводесть
Автофокусесть
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянииf/4.0
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянииf/4.0
Макс. фокусное расстояние Zoom-объектива, мм15
Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм8
Стабилизатор изображениянет
Фокусное расстояниепеременное
Вес, кг0.54

Видео:

Видеообзор на Объектив Canon EF 8-15mm f 4.0L Fisheye USM

Видеообзор Объектив Canon EF 8-15mm f 4.0L Fisheye USM



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Самовывоз невозможен
Объектив Canon EF 8-15mm f 4.0L Fisheye USM – стоимость товара 88570 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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