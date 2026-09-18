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Тонер-картридж Aficio MP C4503/C5503/C6003 тип MP C6003 черный (33K) купить с доставкой в Москве
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Тонер-картридж Aficio MP C4503/C5503/C6003 тип MP C6003 черный (33K)

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Тонер-картридж Aficio MP C4503/C5503/C6003 тип MP C6003 черный (33K) - фото 1
Тонер-картридж Aficio MP C4503/C5503/C6003 тип MP C6003 черный (33K) - фото 2
Тонер-картридж Aficio MP C4503/C5503/C6003 тип MP C6003 черный (33K) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Ricoh
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
MP C4503, C5503, C600
Цвет
черный
  • Тонер-картридж Aficio MP C4503/C5503/C6003 тип MP C6003 черный (33K) - фото 1
  • Тонер-картридж Aficio MP C4503/C5503/C6003 тип MP C6003 черный (33K) - фото 2
  • Тонер-картридж Aficio MP C4503/C5503/C6003 тип MP C6003 черный (33K) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 332565
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Характеристики

Бренд
Ricoh
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Ricoh
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
MP C4503, C5503, C600
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х9х9
Вес, г.
300

Описание товара Тонер-картридж Aficio MP C4503/C5503/C6003 тип MP C6003 черный (33K)

Путь RICOH — это наша глобальная корпоративная философия, определяющая принципы и отличительные черты компании. В условиях ускоренной глобализации доступный и согласованный набор ценностей компании — это четкое руководство, лежащее в основе принятия решений и рассмотрения сложных вопросов и проблем, с которыми сталкиваются наши клиенты. Стремление к устойчивому развитию, которое является частью наших традиций, затрагивает все сферы деятельности — от производства до дистрибуции, от развития коммерческих зон до утилизации отходов.

Отзывы о товаре Тонер-картридж Aficio MP C4503/C5503/C6003 тип MP C6003 черный (33K)




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Характеристики
Бренд
Ricoh
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Ricoh
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
MP C4503, C5503, C600
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Путь RICOH — это наша глобальная корпоративная философия, определяющая принципы и отличительные черты компании. В условиях ускоренной глобализации доступный и согласованный набор ценностей компании — это четкое руководство, лежащее в основе принятия решений и рассмотрения сложных вопросов и проблем, с которыми сталкиваются наши клиенты. Стремление к устойчивому развитию, которое является частью наших традиций, затрагивает все сферы деятельности — от производства до дистрибуции, от развития коммерческих зон до утилизации отходов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер-картридж Aficio MP C4503/C5503/C6003 тип MP C6003 черный (33K) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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