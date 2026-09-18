База Veber Weaver 2-Бк MNT-K4720 быстросъемная перфорированная
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Характеристики
Тип товара
Крепления для прицелов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 332 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 332382
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Крепления для прицелов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х10х2
Вес, г.
300
Описание товара База Veber Weaver 2-Бк MNT-K4720 быстросъемная перфорированная
Кронштейн боковой Veber Weaver 2-Бк быстросъемный перфорированный MNT-K4720 с двумя планками Weaver, предназначен для установки оптики и дополнительного оборудования на оружие с боковым расположением крепления типа ласточкин хвост 11 мм. Совместим только с боковой планкой СКС с верхним расположением указанной планки на крышке ствольной коробки (крепление планки - 2 клепки в металл).
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Кронштейн боковой Veber Weaver 2-Бк быстросъемный перфорированный MNT-K4720 с двумя планками Weaver, предназначен для установки оптики и дополнительного оборудования на оружие с боковым расположением крепления типа ласточкин хвост 11 мм. Совместим только с боковой планкой СКС с верхним расположением указанной планки на крышке ствольной коробки (крепление планки - 2 клепки в металл).
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
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