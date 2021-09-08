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Прицел для пневматики Veber Храбрый Заяц 3-7x20 C купить с доставкой в Москве
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Прицел для пневматики Veber Храбрый Заяц 3-7x20 C

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Прицел для пневматики Veber Храбрый Заяц 3-7x20 C - фото 1
Прицел для пневматики Veber Храбрый Заяц 3-7x20 C - фото 2
Прицел для пневматики Veber Храбрый Заяц 3-7x20 C - фото 3
Прицел для пневматики Veber Храбрый Заяц 3-7x20 C - фото 4
Прицел для пневматики Veber Храбрый Заяц 3-7x20 C - фото 5
Прицел для пневматики Veber Храбрый Заяц 3-7x20 C - фото 6
Прицел для пневматики Veber Храбрый Заяц 3-7x20 C - фото 7
Прицел для пневматики Veber Храбрый Заяц 3-7x20 C - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Прицелы
  • Прицел для пневматики Veber Храбрый Заяц 3-7x20 C - фото 1
  • Прицел для пневматики Veber Храбрый Заяц 3-7x20 C - фото 2
  • Прицел для пневматики Veber Храбрый Заяц 3-7x20 C - фото 3
  • Прицел для пневматики Veber Храбрый Заяц 3-7x20 C - фото 4
  • Прицел для пневматики Veber Храбрый Заяц 3-7x20 C - фото 5
  • Прицел для пневматики Veber Храбрый Заяц 3-7x20 C - фото 6
  • Прицел для пневматики Veber Храбрый Заяц 3-7x20 C - фото 7
  • Прицел для пневматики Veber Храбрый Заяц 3-7x20 C - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 332358
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Прицелы
Диаметр объектива, мм
20
Вид прицела
оптический
Поле зрения на расстоянии 100 м
8.9-21 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х6х4
Вес, г.
200

Описание товара Прицел для пневматики Veber Храбрый Заяц 3-7x20 C

Назначение Простой бюджетный прицел для пневматики Veber Храбрый Заяц 3-7x20 C предназначен для установки на малокалиберное огнестрельное оружие (калибр .22 или 5,6), арбалеты, «лёгкую» пневматику с дульной энергией 7,5 Дж и оружие для страйкбола. Параметры и функции Увеличение 3-7 крат Удаление выходного зрачка 110 мм Сетка Cross («крест»), не масштабируемая (SFP) Закрытые барабанчики выверки, чёткие клики в ? MOA Лёгкий длинный алюминиевый корпус Стойкость к отдаче на «лёгкой» пневматике до 7,5 Дж Рабочая температура -20°C.+45°C Установленные металлические кольца под «ласточкин хвост» 11 мм Особенности конструкции и использования Прицельная марка Cross - сетка с тонкими направляющими и ещё более тонким перекрестьем. Расположенная в фокальной плоскости окуляра, сетка сохраняет визуальные размеры при смене кратности. Пристрелочные винты под плоскую отвёртку поворачиваются с шагом ? MOA (7 мм /100м). На 3-кратном увеличении диаметр выходного зрачка составляет 6,7 мм. Света будет достаточно, чтобы использовать прицел в условиях пониженной освещённости. Широкое поле зрения 21 м/100м позволит вести поиск объектов или следить за быстро движущимися целями. Корпус — алюминиевая труба малого диаметра, с защитой от влаги и пыли. Допускается даже кратковременное, до 15 минут, погружение в тёплую пресную воду на глубину до 0,4 м. Безотказная работа гарантируется на пневматике с дульной энергией 7,5 Дж. Прицел устанавливается на металлические кольца (в комплекте) под «ласточкин хвост» 11 мм. В комплекте с прицелом: гарантийный талон, инструкция, салфетка из микрофибры, кольца под «ласточкин хвост» 11 мм, защитные пластиковые колпачки.

Отзывы о товаре Прицел для пневматики Veber Храбрый Заяц 3-7x20 C




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Прицелы
Диаметр объектива, мм
20
Вид прицела
оптический
Поле зрения на расстоянии 100 м
8.9-21 м
Страна производитель
Китай
Описание
Назначение Простой бюджетный прицел для пневматики Veber Храбрый Заяц 3-7x20 C предназначен для установки на малокалиберное огнестрельное оружие (калибр .22 или 5,6), арбалеты, «лёгкую» пневматику с дульной энергией 7,5 Дж и оружие для страйкбола. Параметры и функции Увеличение 3-7 крат Удаление выходного зрачка 110 мм Сетка Cross («крест»), не масштабируемая (SFP) Закрытые барабанчики выверки, чёткие клики в ? MOA Лёгкий длинный алюминиевый корпус Стойкость к отдаче на «лёгкой» пневматике до 7,5 Дж Рабочая температура -20°C.+45°C Установленные металлические кольца под «ласточкин хвост» 11 мм Особенности конструкции и использования Прицельная марка Cross - сетка с тонкими направляющими и ещё более тонким перекрестьем. Расположенная в фокальной плоскости окуляра, сетка сохраняет визуальные размеры при смене кратности. Пристрелочные винты под плоскую отвёртку поворачиваются с шагом ? MOA (7 мм /100м). На 3-кратном увеличении диаметр выходного зрачка составляет 6,7 мм. Света будет достаточно, чтобы использовать прицел в условиях пониженной освещённости. Широкое поле зрения 21 м/100м позволит вести поиск объектов или следить за быстро движущимися целями. Корпус — алюминиевая труба малого диаметра, с защитой от влаги и пыли. Допускается даже кратковременное, до 15 минут, погружение в тёплую пресную воду на глубину до 0,4 м. Безотказная работа гарантируется на пневматике с дульной энергией 7,5 Дж. Прицел устанавливается на металлические кольца (в комплекте) под «ласточкин хвост» 11 мм. В комплекте с прицелом: гарантийный талон, инструкция, салфетка из микрофибры, кольца под «ласточкин хвост» 11 мм, защитные пластиковые колпачки.
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