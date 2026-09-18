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Принтер матричный Epson FX-890II, A4, 9 игол, 138 колонок, 615 зн/сек, USB, LPT, COM опц., Ethernet опц. купить с доставкой в Москве
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Принтер матричный Epson FX-890II, A4, 9 игол, 138 колонок, 615 зн/сек, USB, LPT, COM опц., Ethernet опц.

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Принтер матричный Epson FX-890II, A4, 9 игол, 138 колонок, 615 зн/сек, USB, LPT, COM опц., Ethernet опц. - фото 1
Принтер матричный Epson FX-890II, A4, 9 игол, 138 колонок, 615 зн/сек, USB, LPT, COM опц., Ethernet опц. - фото 2
Принтер матричный Epson FX-890II, A4, 9 игол, 138 колонок, 615 зн/сек, USB, LPT, COM опц., Ethernet опц. - фото 3
Принтер матричный Epson FX-890II, A4, 9 игол, 138 колонок, 615 зн/сек, USB, LPT, COM опц., Ethernet опц. - фото 4
Принтер матричный Epson FX-890II, A4, 9 игол, 138 колонок, 615 зн/сек, USB, LPT, COM опц., Ethernet опц. - фото 5
Принтер матричный Epson FX-890II, A4, 9 игол, 138 колонок, 615 зн/сек, USB, LPT, COM опц., Ethernet опц. - фото 6
Принтер матричный Epson FX-890II, A4, 9 игол, 138 колонок, 615 зн/сек, USB, LPT, COM опц., Ethernet опц. - фото 7
Принтер матричный Epson FX-890II, A4, 9 игол, 138 колонок, 615 зн/сек, USB, LPT, COM опц., Ethernet опц. - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтер струйный
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
738
  • Принтер матричный Epson FX-890II, A4, 9 игол, 138 колонок, 615 зн/сек, USB, LPT, COM опц., Ethernet опц. - фото 1
  • Принтер матричный Epson FX-890II, A4, 9 игол, 138 колонок, 615 зн/сек, USB, LPT, COM опц., Ethernet опц. - фото 2
  • Принтер матричный Epson FX-890II, A4, 9 игол, 138 колонок, 615 зн/сек, USB, LPT, COM опц., Ethernet опц. - фото 3
  • Принтер матричный Epson FX-890II, A4, 9 игол, 138 колонок, 615 зн/сек, USB, LPT, COM опц., Ethernet опц. - фото 4
  • Принтер матричный Epson FX-890II, A4, 9 игол, 138 колонок, 615 зн/сек, USB, LPT, COM опц., Ethernet опц. - фото 5
  • Принтер матричный Epson FX-890II, A4, 9 игол, 138 колонок, 615 зн/сек, USB, LPT, COM опц., Ethernet опц. - фото 6
  • Принтер матричный Epson FX-890II, A4, 9 игол, 138 колонок, 615 зн/сек, USB, LPT, COM опц., Ethernet опц. - фото 7
  • Принтер матричный Epson FX-890II, A4, 9 игол, 138 колонок, 615 зн/сек, USB, LPT, COM опц., Ethernet опц. - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
57 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 332001
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Характеристики

Бренд
Epson
Тип товара
Принтер струйный
Технология печати
матричная
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Комплектация
Принтер
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
738
Тип картриджа
Epson C13S015329BA
Подключение
USB 2.0
Габариты ШхГхВ
414х320х117 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х44х28
Вес, кг.
6.5

Описание товара Принтер матричный Epson FX-890II, A4, 9 игол, 138 колонок, 615 зн/сек, USB, LPT, COM опц., Ethernet опц.

Epson FX-890II, пришедший на смену FX-890, представляет собой матричный принтер для средних и больших объемов печатных работ. На текущий момент это самый быстрый матричный принтер в своем классе со скоростью печати до 738 знаков в секунду (при плотности 12 cpi) в режиме ULTRA SPEED DRAFT. Принтер FX-890II чрезвычайно надежен в работе и в эксплуатации. По сравнению с предыдущий версией принтера у нового улучшен параметр наработка на отказ (MTBF) до 25000 часов. Это один из самых высоких показателей в линейке матричных принтеров EPSON. Также впечатляет и высокий ресурс печатающей головки — 400 млн. знаков. Принтер имеет два интерфейса для подключения: USB и параллельный, что обеспечивает ему совместимость с различными устройствами в зависимости от возможностей и задач пользователей. Также доступна сетевая версия принтера — FX-890IIN C11CF37403A0 По сравнению с предшествующей моделью, Epson FX-890II отличается более высокими характеристиками, а при этом рекомендованная розничная стоимость без изменений. Доработке также подвергся дизайн принтера (он стал более современным) и уменьшились габариты принтера — он стал более компактным. Принтер поставляется в черном цвете, что делает его более устойчивым к загрязнениям. Кроме того, новая модель FX-890II соответствует стандарту Energy Star. Новый принтер является лучшим решением для таких компаний и организаций, как: банки, финансовые организации, магазины, гостиницы, страховые компании, почтовые отделения, транспортные и логистические компании, складские терминалы, билетные кассы, торговые и сервисные компании.

Отзывы о товаре Принтер матричный Epson FX-890II, A4, 9 игол, 138 колонок, 615 зн/сек, USB, LPT, COM опц., Ethernet опц.




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Характеристики
Бренд
Epson
Тип товара
Принтер струйный
Технология печати
матричная
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Комплектация
Принтер
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
738
Тип картриджа
Epson C13S015329BA
Подключение
USB 2.0
Габариты ШхГхВ
414х320х117 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Epson FX-890II, пришедший на смену FX-890, представляет собой матричный принтер для средних и больших объемов печатных работ. На текущий момент это самый быстрый матричный принтер в своем классе со скоростью печати до 738 знаков в секунду (при плотности 12 cpi) в режиме ULTRA SPEED DRAFT. Принтер FX-890II чрезвычайно надежен в работе и в эксплуатации. По сравнению с предыдущий версией принтера у нового улучшен параметр наработка на отказ (MTBF) до 25000 часов. Это один из самых высоких показателей в линейке матричных принтеров EPSON. Также впечатляет и высокий ресурс печатающей головки — 400 млн. знаков. Принтер имеет два интерфейса для подключения: USB и параллельный, что обеспечивает ему совместимость с различными устройствами в зависимости от возможностей и задач пользователей. Также доступна сетевая версия принтера — FX-890IIN C11CF37403A0 По сравнению с предшествующей моделью, Epson FX-890II отличается более высокими характеристиками, а при этом рекомендованная розничная стоимость без изменений. Доработке также подвергся дизайн принтера (он стал более современным) и уменьшились габариты принтера — он стал более компактным. Принтер поставляется в черном цвете, что делает его более устойчивым к загрязнениям. Кроме того, новая модель FX-890II соответствует стандарту Energy Star. Новый принтер является лучшим решением для таких компаний и организаций, как: банки, финансовые организации, магазины, гостиницы, страховые компании, почтовые отделения, транспортные и логистические компании, складские терминалы, билетные кассы, торговые и сервисные компании.
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Отзывы


Принтер матричный Epson FX-890II, A4, 9 игол, 138 колонок, 615 зн/сек, USB, LPT, COM опц., Ethernet опц. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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