Принтер матричный Epson FX-890II, A4, 9 игол, 138 колонок, 615 зн/сек, USB, LPT, COM опц., Ethernet опц.
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Принтер матричный Epson FX-890II, A4, 9 игол, 138 колонок, 615 зн/сек, USB, LPT, COM опц., Ethernet опц.
Epson FX-890II, пришедший на смену FX-890, представляет собой матричный принтер для средних и больших объемов печатных работ. На текущий момент это самый быстрый матричный принтер в своем классе со скоростью печати до 738 знаков в секунду (при плотности 12 cpi) в режиме ULTRA SPEED DRAFT. Принтер FX-890II чрезвычайно надежен в работе и в эксплуатации. По сравнению с предыдущий версией принтера у нового улучшен параметр наработка на отказ (MTBF) до 25000 часов. Это один из самых высоких показателей в линейке матричных принтеров EPSON. Также впечатляет и высокий ресурс печатающей головки — 400 млн. знаков. Принтер имеет два интерфейса для подключения: USB и параллельный, что обеспечивает ему совместимость с различными устройствами в зависимости от возможностей и задач пользователей. Также доступна сетевая версия принтера — FX-890IIN C11CF37403A0 По сравнению с предшествующей моделью, Epson FX-890II отличается более высокими характеристиками, а при этом рекомендованная розничная стоимость без изменений. Доработке также подвергся дизайн принтера (он стал более современным) и уменьшились габариты принтера — он стал более компактным. Принтер поставляется в черном цвете, что делает его более устойчивым к загрязнениям. Кроме того, новая модель FX-890II соответствует стандарту Energy Star. Новый принтер является лучшим решением для таких компаний и организаций, как: банки, финансовые организации, магазины, гостиницы, страховые компании, почтовые отделения, транспортные и логистические компании, складские терминалы, билетные кассы, торговые и сервисные компании.
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