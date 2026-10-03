Стекло защитное Hybrid Glass VSP 0,26 мм для Sony Xperia L2
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Характеристики
Описание товара Стекло защитное Hybrid Glass VSP 0,26 мм для Sony Xperia L2
Защитные стекла и пленки для телефонов бренда BoraSCO — это надежное решение для защиты экрана вашего устройства. Эти изделия имеют толщину всего 0.2 мм, что обеспечивает идеальный баланс между высокой степенью защиты и минимальным влиянием на внешний вид и чувствительность экрана. Стекла обладают твердостью 9H, что гарантирует устойчивость к царапинам и ударам, защищая экран от различных механических повреждений и случайных падений. Продукция BoraSCO отличается высокой прозрачностью, что обеспечивает превосходное качество изображения и четкость, не искажая цвета и яркость дисплея. Благодаря удобному и простому процессу установки, стекла BoraSCO плотно прилегают к экрану, предотвращая появление пузырей и вздутия. Это делает их незаменимым аксессуаром для вашего устройства, продлевающим его срок службы и сохраняющим первоначальный внешний вид. Выбирая защитные стекла и пленки от BoraSCO, вы получаете сочетание передовых технологий и высокого качества, которое по достоинству оценят все пользователи смартфонов.
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