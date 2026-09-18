Кабель 5bites VGA 15M / VGA 15M 15m (APC-133-150) Black
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
VGA (m)
Разъем 2
VGA (m)
Длина кабеля, м
15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 210 руб.
В наличии
Код товара: 329003
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 210 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Разъем 1
VGA (m)
Разъем 2
VGA (m)
Длина кабеля, м
15
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х1
Вес, кг.
1.35
Описание товара Кабель 5bites VGA 15M / VGA 15M 15m (APC-133-150) Black
Сигнальный кабель VGA M- VGA M 5bites ферритовые кольца, 15м APC-133-150 применяется для подключения монитора или проектора со входом VGA к системному блоку или ноутбуку с выходом VGA. VGA - встречается на видеокартах, материнских платах со встроенным видео, мониторах, телевизорах, проекторах, плазменных панелях, мультимедиа-плеерах и т.д.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кабель
Разъем 1
VGA (m)
Разъем 2
VGA (m)
Длина кабеля, м
15
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Сигнальный кабель VGA M- VGA M 5bites ферритовые кольца, 15м APC-133-150 применяется для подключения монитора или проектора со входом VGA к системному блоку или ноутбуку с выходом VGA. VGA - встречается на видеокартах, материнских платах со встроенным видео, мониторах, телевизорах, проекторах, плазменных панелях, мультимедиа-плеерах и т.д.
Кабель 5bites VGA 15M / VGA 15M 15m (APC-133-150) Black - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1210 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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