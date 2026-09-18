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Кабель удлинитель 5bites USB AM-AF 3m (UC5011-030A) купить с доставкой в Москве
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Кабель удлинитель 5bites USB AM-AF 3m (UC5011-030A)

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Кабель удлинитель 5bites USB AM-AF 3m (UC5011-030A)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 329000
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Характеристики

Бренд
5bites
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Размеры в упаковке, см
12х8х1
Вес, г.
100

Описание товара Кабель удлинитель 5bites USB AM-AF 3m (UC5011-030A)

Кабель выполнен из качественных современных материалов, отличается износостойкостью и функциональностью. Соответствует всем требованиям, предъявляемым к данному виду продукции.

Отзывы о товаре Кабель удлинитель 5bites USB AM-AF 3m (UC5011-030A)




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Характеристики
Бренд
5bites
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Описание
Кабель выполнен из качественных современных материалов, отличается износостойкостью и функциональностью. Соответствует всем требованиям, предъявляемым к данному виду продукции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель удлинитель 5bites USB AM-AF 3m (UC5011-030A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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